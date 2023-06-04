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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:47

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.

Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами.
Наш, український…
Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.

Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти?
Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.

А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:39

  gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни?

Хіба дешеве:
4.06.2023
Українець Михайло Романенко став одним із перших власників гіперкара Bugatti Centodieci. Це один з найексклюзивніших та найдорожчих автівок у світі – його вартість складає понад 10 мільйонів доларів. https://news.obozrevatel.com/ukr/auto/n ... -sviti.htm

Для дівчаток:
20-РІЧНА БЛОГЕРКА ВЕРБА ПРИДБАЛА АВТО 2023 РОКУ ВИПУСКУ ЗА 10 МЛН ГРН https://tsn.ua/glamur/20-richna-blogerk ... 66692.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:41

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:50

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:21

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:59

Gastarbaiter , моряки, льотчики… не знаю наскільки чисельна категорія. Виїхавши (не важливо, законно чи ні, законна опція теж є згідно постанови КМУ ) не хочуть заїжджати між робочими відрядженнями, тягнуть сімʼї (коханих, коханок) до себе в Європу на період відпочинку.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:24

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?)

А можна ж було значно зекономити, інвестувавши у реалізацію своїх намірів лише 8 тисяч гривень, раптово закохавшись/одружившись та, продумавши усі нюанси, грамотно реалізувати задуми. https://www.rbc.ua/rus/styler/neymovirn ... 93436.html
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  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

І що? Це не відміняє того що десятки тисяч молодих чоловіків воюють - таке завжди було є і буде, з приводу дорогих машин - у нас їх купляють в 100 разів менше ніж наприклад в тій же Німеччині - просто в око кидається, це як Москва і вся інша Росія чи грозний та інша Чечня , десь тисяча персів а десь 0
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:45

Re: Еміграція, заробітчанство

В Європі за місяць продається нових 20 000 тесл y (кросоверів) - тобто стільки скільки у нас всіх нових авто за 4 місяці, ціну самі нагугліть)
cherchiltank
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