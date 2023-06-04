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Gastarbaiter написав:Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.
Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами. Наш, український… Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.
Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти? Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?)
Gastarbaiter , моряки, льотчики… не знаю наскільки чисельна категорія. Виїхавши (не важливо, законно чи ні, законна опція теж є згідно постанови КМУ ) не хочуть заїжджати між робочими відрядженнями, тягнуть сімʼї (коханих, коханок) до себе в Європу на період відпочинку.
gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
Чому сидіти за кермом в умовній Варшаві молодому і здоровому більш аморально, ніж у Києві/Львові? Один заплатив погранцю, інший воєнкому) Тут днями випадок розповіли, як після проходження паспортного митник почав перти буром на прикордонників, котрі пропустили шляхіста. Сиджу і думаю, це такі у нас принципові митники тепер, чи просто жаба давить, що кеш змінив напрямок?)
gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
І що? Це не відміняє того що десятки тисяч молодих чоловіків воюють - таке завжди було є і буде, з приводу дорогих машин - у нас їх купляють в 100 разів менше ніж наприклад в тій же Німеччині - просто в око кидається, це як Москва і вся інша Росія чи грозний та інша Чечня , десь тисяча персів а десь 0