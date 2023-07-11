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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:54
Gastarbaiter написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав:
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.
А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏
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Bolt
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:41
Bolt написав: Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав:
Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.
А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.
А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏[/quote]
Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂
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gonchik74
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:56
gonchik74 написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав:
А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎
Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.
А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏
Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂[/quote]
То був сарказм.
Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎
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Bolt
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