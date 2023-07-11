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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:54

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. :mrgreen:

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:41

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. :mrgreen:

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏[/quote]
Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:56

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. :mrgreen:

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏

Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂[/quote]
То був сарказм.
Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:03

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏

Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂

То був сарказм.
Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎[/quote]
Ну то хоча б не на машині за 1/4 ляма? Бо Акурт, проїжджаючи повз (а раптом, він же такі кілометражі долає, що куди тим дальнобоям) посоромиться на Вас глянути)))
gonchik74
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Повідомлень: 336
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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  #<1 ... 927928929930
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