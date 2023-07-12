Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 927928929930 Додано: Вів 11 лип, 2023 21:54 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏 А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏 Bolt Повідомлень: 2076 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 22:41 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав: Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50. Питання не у вартості авто, а у тому, що за кермом, переважно, здорові чоловіки років 25-50.

А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏[/quote]

Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂 А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏[/quote]Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂 gonchik74

Повідомлень: 336 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 22:56 gonchik74 написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто. Я не тікав після закриття кордонів. Звичайно, не відкидаю варіант, що вони тут були на заробітках, а потім просто дружини приїхали з авто.

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏 А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏

Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂[/quote]

То був сарказм.

Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎 Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂[/quote]То був сарказм.Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎 Bolt Повідомлень: 2076 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лип, 2023 23:03 Bolt написав: gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎 А ви не не відноситесь до цієї вікової категорії?! 😎

А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏 А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏

Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂 Спитав чоловік, що збирається вивозити сина призивного віку за кордон, щоб уникнути мобілізації😂

То був сарказм.

Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎[/quote]

Ну то хоча б не на машині за 1/4 ляма? Бо Акурт, проїжджаючи повз (а раптом, він же такі кілометражі долає, що куди тим дальнобоям) посоромиться на Вас глянути))) То був сарказм.Та ми в принципі і зараз за кордоном. 😎[/quote]Ну то хоча б не на машині за 1/4 ляма? Бо Акурт, проїжджаючи повз (а раптом, він же такі кілометражі долає, що куди тим дальнобоям) посоромиться на Вас глянути))) gonchik74

Повідомлень: 336 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 01:19 Bolt написав: А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏 А вернутись з патріотичних міркувань слабо?! 😏

Були думки на самому початку. Але польське законодавство не передбачає збереження робочого місця та зарплати у таких випадках. А залишати сім'ю без засобів до існування не наважився. Були думки на самому початку. Але польське законодавство не передбачає збереження робочого місця та зарплати у таких випадках. А залишати сім'ю без засобів до існування не наважився. Gastarbaiter Повідомлень: 2634 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 02:12 Re: Еміграція, заробітчанство Доречі де ейрмакс? Вже липень) cherchiltank

Повідомлень: 346 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 04:16 cherchiltank написав: Доречі де ейрмакс? Вже липень) Доречі де ейрмакс? Вже липень)

Стоит в очереди на австро-Украинской границе.

Очень хочет попасть в Украину, но его НЕ ПУСКАЮТ. Стоит в очереди на австро-Украинской границе.Очень хочет попасть в Украину, но его НЕ ПУСКАЮТ. rjkz

Повідомлень: 14987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7783 раз. Подякували: 4760 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 07:00 gonchik74 написав: [ Бо Акурт, проїжджаючи повз (а раптом, він же такі кілометражі долає, що куди тим дальнобоям) посоромиться на Вас глянути))) [ Бо Акурт, проїжджаючи повз (а раптом, він же такі кілометражі долає, що куди тим дальнобоям) посоромиться на Вас глянути)))

akurt зазвичай проїжджає за день не більше 900 км.

Планую поїздку: Анталія - Тулуза на серпень/вересень 3 600 км. Можливо, більше: через Краків, гляну як там наші форумчани живуть, які квартири купують. akurt зазвичай проїжджає за день не більше 900 км.Планую поїздку: Анталія - Тулуза на серпень/вересень 3 600 км. Можливо, більше: через Краків, гляну як там наші форумчани живуть, які квартири купують. akurt

Повідомлень: 7972 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3179 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 927928929930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt Кочевник і 1 гістьМодератори: Faceless