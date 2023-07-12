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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:03

  adeges написав:
  cherchiltank написав:Хай дасть хабара - думаю за гроші пропустять)


Ніт!! На кордоні з цим дуже строго. Не можна впускати - то не можна! П-й назад у Відень!

Не пустити можуть тільки у випадку, якщо позбавили громадянства😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:04

Часто писал, что всем тут будет очень стыдно, когда он вернется

Наверно уже вернулся, пока проходит аклиматизацию
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:45

  Чукча2 написав:Часто писал, что всем тут будет очень стыдно, когда он вернется

Наверно уже вернулся, пока проходит аклиматизацию

А я думаю в найближчі пару років ми його на форумі не побачимо - бо стидно)
cherchiltank
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  #<1 ... 928929930931
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