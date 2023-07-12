|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 09:03
adeges написав: cherchiltank написав:
Хай дасть хабара - думаю за гроші пропустять)
Ніт!! На кордоні з цим дуже строго. Не можна впускати - то не можна! П-й назад у Відень!
Не пустити можуть тільки у випадку, якщо позбавили громадянства😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2078
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 09:04
Часто писал, что всем тут будет очень стыдно, когда он вернется
Наверно уже вернулся, пока проходит аклиматизацию
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2089
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 09:45
Чукча2 написав:
Часто писал, что всем тут будет очень стыдно, когда он вернется
Наверно уже вернулся, пока проходит аклиматизацию
А я думаю в найближчі пару років ми його на форумі не побачимо - бо стидно)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|