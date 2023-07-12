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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:03

  adeges написав:
  cherchiltank написав:Хай дасть хабара - думаю за гроші пропустять)


Ніт!! На кордоні з цим дуже строго. Не можна впускати - то не можна! П-й назад у Відень!

Не пустити можуть тільки у випадку, якщо позбавили громадянства😎
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Часто писал, что всем тут будет очень стыдно, когда он вернется

Наверно уже вернулся, пока проходит аклиматизацию
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:51

  gonchik74 написав:
  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.

Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами.
Наш, український…
Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.

Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти?
Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.

А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Середнє куплене авто в Україні виходить біля 35 куе
https://forbes.ua/money/tse-bude-fantas ... 2023-14729
«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок

У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).

В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали, а вони досі збирають під бедронками на допомогу Україні... Я звичайно не вказую куди іншим людям витрачати гроші, але виходить 5% "найуспішніших" побуй на майбутнє України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:56

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  akurt написав:Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами.
Наш, український…
Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.

Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти?
Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.

А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Середнє куплене авто в Україні виходить біля 35 куе
https://forbes.ua/money/tse-bude-fantas ... 2023-14729
«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок

У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).

В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали

А ви колись не вірили, що 35 куо це середня вартість нового авто, трохи краще бюджетних. Звичайнісіньке авто, не бізнес клас, не елітка. До чого тут закиди про "пофіг еа майбутнє". І з чого ви взяли, що поляків обігнали, там в салонах ті самі виробники й моделі, різниця може бути на податках/акцизах, і то не факт, що дешевше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:01

  Faceless написав:
BIGor написав:
  gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+

Середнє куплене авто в Україні виходить біля 35 куе
https://forbes.ua/money/tse-bude-fantas ... 2023-14729
«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок

У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).

В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали

А ви колись не вірили, що 35 куо це середня вартість нового авто, трохи краще бюджетних. І з чого ви взяли, що поляків обігнали, там в салонах ті самі виробники й моделі, різниця може бути на податках/акцизах, і то не факт, що дешевше

В них якось великі позашляховики типу Прадіка чи Рав4 не так мега-популярні. В основному седани.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:10

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Середнє куплене авто в Україні виходить біля 35 куе
https://forbes.ua/money/tse-bude-fantas ... 2023-14729
[quote]«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок

У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).

В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали

А ви колись не вірили, що 35 куо це середня вартість нового авто, трохи краще бюджетних. І з чого ви взяли, що поляків обігнали, там в салонах ті самі виробники й моделі, різниця може бути на податках/акцизах, і то не факт, що дешевше

В них якось великі позашляховики типу Прадіка чи Рав4 не так мега-популярні. В основному седани.[/quote]
Равчик не такий і великий, і взагалі я б сказав він не позашляховик. Міський кросовер. І 35к це якраз вартість равчика в середній комплектації з податками. Як і Спортедж. Прадо вже подорожче.
Те, що седани менші (і то, не всякі, якщо по довжині :)) не означає, що вони всі дешевші.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Щодо авто трошки краще бюджетних - у мене Мазда сх5 - в 2020 році купив нову в салоні за 28 тисяч - це бюджетне авто?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:59

cherchiltank , зараз Мася наче 35. В середній комплектації.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:01

  cherchiltank написав:Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних

Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176. Osoby indywidualne 121 573." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.
https://top-oze.pl/raport-motoryzacyjny ... ybrydowym/
BIGor
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