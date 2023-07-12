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Gastarbaiter написав:Переважно зустрічаються усякі Рейнджі, Лексуси і т. ін.
Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами. Наш, український… Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.
Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти? Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок
У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).
В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали, а вони досі збирають під бедронками на допомогу Україні... Я звичайно не вказую куди іншим людям витрачати гроші, але виходить 5% "найуспішніших" побуй на майбутнє України.
akurt написав:Я в Анталії тільки і бачу такі: всі новенькі, плюс гігантські Мерседеси новітні, ніколи не бачив Мерса новенького з вісьмома циліндрами. Стоїть в мене під вікнами. Наш, український… Турки точно думають, що Рейндж Ровери, Мерседеси та Лексуси продукує Україна і роздає безкоштовно.
Раніше, як побачу авто з українськими номерами, намагався наздогнати на світлофорі або поговорити на парковці: звідки ви саме та як справи. Може щось підказати? Чимось допомогти? Тепер так не роблю: соромно дивитися на біженців в авто за 1/4 мільйона доларів.
А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок
У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).
В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали
А ви колись не вірили, що 35 куо це середня вартість нового авто, трохи краще бюджетних. Звичайнісіньке авто, не бізнес клас, не елітка. До чого тут закиди про "пофіг еа майбутнє". І з чого ви взяли, що поляків обігнали, там в салонах ті самі виробники й моделі, різниця може бути на податках/акцизах, і то не факт, що дешевше
gonchik74 написав:А за 1/5 не соромно?) В коментах під відео, де поляки дивуються дорогим авто українців, зазвичай пишуть «вони тікали від війни, а не від бідності». І ще - а сидячи в Україні не соромно купляти нове авто підчас війни? То зайдіть на автомобільні форуми. Там багато хто оновив авто на 50+
«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок
У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).
В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали
А ви колись не вірили, що 35 куо це середня вартість нового авто, трохи краще бюджетних. І з чого ви взяли, що поляків обігнали, там в салонах ті самі виробники й моделі, різниця може бути на податках/акцизах, і то не факт, що дешевше
В них якось великі позашляховики типу Прадіка чи Рав4 не так мега-популярні. В основному седани.
Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних
BIGor написав:Середнє куплене авто в Україні виходить біля 35 куе https://forbes.ua/money/tse-bude-fantas ... 2023-14729 [quote]«Це буде фантастичний результат». Продажі авто в Україні поповзли вгору – українці за пів року купили нових машин на $1 млрд. Що штовхає ринок
У січні–червні 2023-го українці придбали 29 314 нових легкових авто на майже $1 млрд (зростання на 85%).
В принципі думаю поляків по середній вартості обігнали
А ви колись не вірили, що 35 куо це середня вартість нового авто, трохи краще бюджетних. І з чого ви взяли, що поляків обігнали, там в салонах ті самі виробники й моделі, різниця може бути на податках/акцизах, і то не факт, що дешевше
В них якось великі позашляховики типу Прадіка чи Рав4 не так мега-популярні. В основному седани.[/quote] Равчик не такий і великий, і взагалі я б сказав він не позашляховик. Міський кросовер. І 35к це якраз вартість равчика в середній комплектації з податками. Як і Спортедж. Прадо вже подорожче. Те, що седани менші (і то, не всякі, якщо по довжині ) не означає, що вони всі дешевші.
cherchiltank написав:Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних