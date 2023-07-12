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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:30

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних

Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176. Osoby indywidualne 121 573." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.
https://top-oze.pl/raport-motoryzacyjny ... ybrydowym/

У моєму будинку усі автівки практично ті самі, що і 5 років тому були. Хіба що хтось собі ще одну б/в Шкоду докупив. А, і ще одні Гольфа взяли другою машиною - теж б/в. Для довідки: ціни на хати 150-200 тис. євро.
Але ж і черги на нові машини по року. Ну і зараз нові, мабуть, переважно у лізинг беруть - тому і реєстрація на фірми.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 12 лип, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:33

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних

Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176. Osoby indywidualne 121 573." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.
https://top-oze.pl/raport-motoryzacyjny ... ybrydowym/

Ну да - а в нас фірми не купляють - ще раз, різниця в 8 разів, при тому що в Польщі бушна машина коштує дешевше ніж у нас рази в 2
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:37

Re: Еміграція, заробітчанство

В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Как говорил Уоррен Баффет, когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым
и "люби друзи" яркий пример
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36

  cherchiltank написав:В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)

Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:40

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)

Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів.

Зараз теж є кредити і більш гуманні - але напевно люди порозумнішали) в ті роки продали б більше - але черги були на машину до 3 місяців, я знаю випадки коли переплачували щоб раніше отримати машину) я в 2007 купив субару за 30 тисяч дружині, через рік продав за 31)
cherchiltank
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