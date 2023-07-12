Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 929930931932 Додано: Сер 12 лип, 2023 11:30 BIGor написав: cherchiltank написав: Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних

Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176. Osoby indywidualne 121 573." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.

https://top-oze.pl/raport-motoryzacyjny ... ybrydowym/ Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.

У моєму будинку усі автівки практично ті самі, що і 5 років тому були. Хіба що хтось собі ще одну б/в Шкоду докупив. А, і ще одні Гольфа взяли другою машиною - теж б/в. Для довідки: ціни на хати 150-200 тис. євро.

Але ж і черги на нові машини по року. Ну і зараз нові, мабуть, переважно у лізинг беруть - тому і реєстрація на фірми. У моєму будинку усі автівки практично ті самі, що і 5 років тому були. Хіба що хтось собі ще одну б/в Шкоду докупив. А, і ще одні Гольфа взяли другою машиною - теж б/в. Для довідки: ціни на хати 150-200 тис. євро.Але ж і черги на нові машини по року. Ну і зараз нові, мабуть, переважно у лізинг беруть - тому і реєстрація на фірми. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 12 лип, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2635 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 11:33 BIGor написав: cherchiltank написав: Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних

Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176. Osoby indywidualne 121 573." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.

https://top-oze.pl/raport-motoryzacyjny ... ybrydowym/ Там фірми багато купляють. дані за 22 рік "W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176." Тобто фізичні особи за пів-року близько 60 тис.

Ну да - а в нас фірми не купляють - ще раз, різниця в 8 разів, при тому що в Польщі бушна машина коштує дешевше ніж у нас рази в 2 Ну да - а в нас фірми не купляють - ще раз, різниця в 8 разів, при тому що в Польщі бушна машина коштує дешевше ніж у нас рази в 2 cherchiltank

Повідомлень: 371 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних) cherchiltank

Повідомлень: 371 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 12:16 Re: Еміграція, заробітчанство Как говорил Уоррен Баффет, когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым

и "люби друзи" яркий пример nekefer

Повідомлень: 565 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36 cherchiltank написав: В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних) В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)

Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів. Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів. BIGor

Повідомлень: 7861 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1617 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лип, 2023 12:40 BIGor написав: cherchiltank написав: В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних) В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)

Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів. Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів.

Зараз теж є кредити і більш гуманні - але напевно люди порозумнішали) в ті роки продали б більше - але черги були на машину до 3 місяців, я знаю випадки коли переплачували щоб раніше отримати машину) я в 2007 купив субару за 30 тисяч дружині, через рік продав за 31) Зараз теж є кредити і більш гуманні - але напевно люди порозумнішали) в ті роки продали б більше - але черги були на машину до 3 місяців, я знаю випадки коли переплачували щоб раніше отримати машину) я в 2007 купив субару за 30 тисяч дружині, через рік продав за 31) cherchiltank

Повідомлень: 371 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 929930931932 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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