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cherchiltank написав:Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних
У моєму будинку усі автівки практично ті самі, що і 5 років тому були. Хіба що хтось собі ще одну б/в Шкоду докупив. А, і ще одні Гольфа взяли другою машиною - теж б/в. Для довідки: ціни на хати 150-200 тис. євро. Але ж і черги на нові машини по року. Ну і зараз нові, мабуть, переважно у лізинг беруть - тому і реєстрація на фірми.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 12 лип, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Ага - поляки купили за півроку 2023 - 250 тисяч нових машин, українці - 35 тисяч - бідні поляки), щодо середньої ціни машини - ну в нас купляють в основному ті у кого є гроші - а їх не так багато, у нас в місяць можуть продати 100 лендкрузерів і бмв по 80-100 тисяч і чотириста дачій по 18 тисяч - ось і виходить 35 тисяч, це явно не показник багатства пересічних
cherchiltank написав:В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)
Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів.
Зараз теж є кредити і більш гуманні - але напевно люди порозумнішали) в ті роки продали б більше - але черги були на машину до 3 місяців, я знаю випадки коли переплачували щоб раніше отримати машину) я в 2007 купив субару за 30 тисяч дружині, через рік продав за 31)