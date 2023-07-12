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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 11:37
Re: Еміграція, заробітчанство
В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)
Додано: Сер 12 лип, 2023 12:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Как говорил Уоррен Баффет, когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым
и "люби друзи" яркий пример
Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36
Додано: Сер 12 лип, 2023 12:40
Зараз теж є кредити і більш гуманні - але напевно люди порозумнішали) в ті роки продали б більше - але черги були на машину до 3 місяців, я знаю випадки коли переплачували щоб раніше отримати машину) я в 2007 купив субару за 30 тисяч дружині, через рік продав за 31)
Додано: Сер 12 лип, 2023 12:59
Народна турецька прикмета:
"Якщо біля ЖК, в якому вже немає в продажу квартир дешевше за 10 000 000 лір, під"їжджає авто, то це однозначно авто української реєстрації, AUDI Q8 топової комплектації та в номерах обов"язково присутні три "сімки": "Х777"".
(записано сьогодні зі слів служби охорони одного з ЖК).
P.S. 10 000 000 лір - приблизно 400 000 доларів.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 лип, 2023 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:01
А кацапи на чому приїжджають? На жигулях? А інші інвестори? Наскільки я памʼятаю ми не перші в купівлі елітної нерухомості в Туреччині
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:07
Трохи не так. Авто з російськими номерами зараз в Туреччині важко зустріти. Реально забув, коли бачив - це при тому, що їзджу щодня.
По-перше, їм НЕ надають ВНП в Туреччині. Зовсім.
По-друге, як туристу дозволено завезти тільки на 90 днів.
По-третє, зробили хитру пастку: за 90 днів росіянин ТОЧНО не отримає картку ВНП за фактом оренди квартири, а при перевищені цих 90 днів авто забирають на штрафмайданчик, звідки важко витягнути авто.
Вони вже про ці приколи знають зі всяких телеграм-каналів.
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:10
Так чому ви акцентуєте увагу на авто? Якщо людина має 400 тисяч на квартиру - то вона не має 150 тисяч на авто?)
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:13
Просто тому, що виділяються із загальної маси людей/авто наші люди.
Про це ж писали вище - про Польщу та Австрію. Я додав про Туреччину.
А так погоджуюсь: цілком логічно: якщо людина має 400 000 готівкою на квартиру, то дійсно має і 150 000 на авто.
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:27
Не тількі наші а взагалі люди з постсовка, я коли був в Албанії - помітив що майже всі тулять на старих але колись дорогих персах - менталітет, це ж саме стосується арабів і китайців - звичайні нові нувориши у всіх країнах однакові
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