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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:37

Re: Еміграція, заробітчанство

В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Как говорил Уоррен Баффет, когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым
и "люби друзи" яркий пример
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:36

  cherchiltank написав:В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)

Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:40

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:В 2007 році було куплено 540 тисяч нових авто в Україні - зрозуміло що частина в кредит - але порівняйте з тим що зараз - ось і все багатство пересічних)

Це тоді коли 60 тис. ланосів продали? Хоча звичайно показник, що люди дірвались до кредитів.

Зараз теж є кредити і більш гуманні - але напевно люди порозумнішали) в ті роки продали б більше - але черги були на машину до 3 місяців, я знаю випадки коли переплачували щоб раніше отримати машину) я в 2007 купив субару за 30 тисяч дружині, через рік продав за 31)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:59

Народна турецька прикмета:
"Якщо біля ЖК, в якому вже немає в продажу квартир дешевше за 10 000 000 лір, під"їжджає авто, то це однозначно авто української реєстрації, AUDI Q8 топової комплектації та в номерах обов"язково присутні три "сімки": "Х777"".
(записано сьогодні зі слів служби охорони одного з ЖК).

P.S. 10 000 000 лір - приблизно 400 000 доларів.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 12 лип, 2023 13:03, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:01

  akurt написав:Народна турецька прикмета:
"Якщо біля ЖК, в якому вже немає в продажу квартир дешевше за 10 000 000 лір, під"їжджає авто, то це однозначно авто української реєстрації, AUDI Q8 топової комплектації та в номерах обов"язково присутні три "сімки": "Х777"".
(записано сьогодні зі слів служби охорони одного з ЖК).

P.S. 10 000 000 лір - приблизно 400 000 доларів.

А кацапи на чому приїжджають? На жигулях? А інші інвестори? Наскільки я памʼятаю ми не перші в купівлі елітної нерухомості в Туреччині
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:07

Трохи не так. Авто з російськими номерами зараз в Туреччині важко зустріти. Реально забув, коли бачив - це при тому, що їзджу щодня.
По-перше, їм НЕ надають ВНП в Туреччині. Зовсім.
По-друге, як туристу дозволено завезти тільки на 90 днів.
По-третє, зробили хитру пастку: за 90 днів росіянин ТОЧНО не отримає картку ВНП за фактом оренди квартири, а при перевищені цих 90 днів авто забирають на штрафмайданчик, звідки важко витягнути авто.
Вони вже про ці приколи знають зі всяких телеграм-каналів.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:10

  akurt написав:Трохи не так. Авто з російськими номерами зараз в Туреччині важко зустріти. Реально забув, коли бачив - це при тому, що їзджу щодня.
По-перше, їм НЕ надають ВНП в Туреччині. Зовсім.
По-друге, як туристу дозволено завезти тільки на 90 днів.
По-третє, зробили хитру пастку: за 90 днів росіянин ТОЧНО не отримає картку ВВП за фактом оренди квартири, а при перевищені цих 90 днів авто забирають на штрафмайданчик, звідки важко витягнути авто.

Так чому ви акцентуєте увагу на авто? Якщо людина має 400 тисяч на квартиру - то вона не має 150 тисяч на авто?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:13

Просто тому, що виділяються із загальної маси людей/авто наші люди.
Про це ж писали вище - про Польщу та Австрію. Я додав про Туреччину.
А так погоджуюсь: цілком логічно: якщо людина має 400 000 готівкою на квартиру, то дійсно має і 150 000 на авто.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:27

  akurt написав:Просто тому, що виділяються із загальної маси людей/авто наші люди.
Про це ж писали вище - про Польщу та Австрію. Я додав про Туреччину.
А так погоджуюсь: цілком логічно: якщо людина має 400 000 готівкою на квартиру, то дійсно має і 150 000 на авто.

Не тількі наші а взагалі люди з постсовка, я коли був в Албанії - помітив що майже всі тулять на старих але колись дорогих персах - менталітет, це ж саме стосується арабів і китайців - звичайні нові нувориши у всіх країнах однакові
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