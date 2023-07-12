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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:27

  akurt написав:Просто тому, що виділяються із загальної маси людей/авто наші люди.
Про це ж писали вище - про Польщу та Австрію. Я додав про Туреччину.
А так погоджуюсь: цілком логічно: якщо людина має 400 000 готівкою на квартиру, то дійсно має і 150 000 на авто.

Не тількі наші а взагалі люди з постсовка, я коли був в Албанії - помітив що майже всі тулять на старих але колись дорогих персах - менталітет, це ж саме стосується арабів і китайців - звичайні нові нувориши у всіх країнах однакові
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 16:37

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Просто тому, що виділяються із загальної маси людей/авто наші люди.
Про це ж писали вище - про Польщу та Австрію. Я додав про Туреччину.
А так погоджуюсь: цілком логічно: якщо людина має 400 000 готівкою на квартиру, то дійсно має і 150 000 на авто.

Не тількі наші а взагалі люди з постсовка, я коли був в Албанії - помітив що майже всі тулять на старих але колись дорогих персах - менталітет, це ж саме стосується арабів і китайців - звичайні нові нувориши у всіх країнах однакові

То стрімко міняється. 8 років тому Мерсів, було мабуть 90% всіх автомобілів, зараз може третина.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 16:47

  Bolt написав:
  cherchiltank написав:
  akurt написав:Просто тому, що виділяються із загальної маси людей/авто наші люди.
Про це ж писали вище - про Польщу та Австрію. Я додав про Туреччину.
А так погоджуюсь: цілком логічно: якщо людина має 400 000 готівкою на квартиру, то дійсно має і 150 000 на авто.

Не тількі наші а взагалі люди з постсовка, я коли був в Албанії - помітив що майже всі тулять на старих але колись дорогих персах - менталітет, це ж саме стосується арабів і китайців - звичайні нові нувориши у всіх країнах однакові

То стрімко міняється. 8 років тому Мерсів, було мабуть 90% всіх автомобілів, зараз може третина.

Бандитська романтика потроху здає позиції)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:04

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:
  cherchiltank написав:
Не тількі наші а взагалі люди з постсовка, я коли був в Албанії - помітив що майже всі тулять на старих але колись дорогих персах - менталітет, це ж саме стосується арабів і китайців - звичайні нові нувориши у всіх країнах однакові

То стрімко міняється. 8 років тому Мерсів, було мабуть 90% всіх автомобілів, зараз може третина.

Бандитська романтика потроху здає позиції)

Та нє. На Ренджі пересідають просто😎
Bolt
 
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  #<1 ... 929930931932
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