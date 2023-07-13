Wisznia2021 написав:ЛАД написав:akurt
По поводу вашего спора с Wishnya об учёбе в Германии.
Ситуации бывают разные.
У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная.
Ми розмовляли з Николаем про безкоштовність"" освіти в Німеччині. Але у Вас в пості описана взагалі інша ситуація: приїхали в 90-х, скоріш за все, або євреї- узніки концтаборів/ родичі вбитих під час 2СВ або німці, яких переселили: в них багато плюшек, як зараз у українців. І зовсім інша справа: приїхала дитина з України і поступила в універ- там зовсім ніяких нічого, все за свій рахунок. Стипендію, а не то, про що писав Николай, давали дійсно за дууууже гарне навчання, отримати її могли в більшості тільки локали і не відразу- треба було спочатку провчитися деякий час, щоб показати свої оцінки і не тільки. І посольство навіть документи на візу для навчання не приймало без 8050( потім 9000) тис євро на рахунку.це 2015-2016 рік, сума кожний рік збільшувалася- інфляція. Покласти гроші на рахунок і зняти не можна було: вони блокувалися там і розблокувати їх иажна було тільки після договору оренди житла і ще чогось( вже не пам'ятаю). Зняти відразу всю суму теж не можна, щось по 670 євро на місяць тільки
Специально уточнял - такое и сейчас для граждан Германии.
Как для иностранцев, не знаю.