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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:05

  Wisznia2021 написав:
  ЛАД написав:akurt
По поводу вашего спора с Wishnya об учёбе в Германии.
Ситуации бывают разные.
У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная.

Ми розмовляли з Николаем про безкоштовність"" освіти в Німеччині. Але у Вас в пості описана взагалі інша ситуація: приїхали в 90-х, скоріш за все, або євреї- узніки концтаборів/ родичі вбитих під час 2СВ або німці, яких переселили: в них багато плюшек, як зараз у українців. І зовсім інша справа: приїхала дитина з України і поступила в універ- там зовсім ніяких нічого, все за свій рахунок. Стипендію, а не то, про що писав Николай, давали дійсно за дууууже гарне навчання, отримати її могли в більшості тільки локали і не відразу- треба було спочатку провчитися деякий час, щоб показати свої оцінки і не тільки. І посольство навіть документи на візу для навчання не приймало без 8050( потім 9000) тис євро на рахунку.це 2015-2016 рік, сума кожний рік збільшувалася- інфляція. Покласти гроші на рахунок і зняти не можна було: вони блокувалися там і розблокувати їх иажна було тільки після договору оренди житла і ще чогось( вже не пам'ятаю). Зняти відразу всю суму теж не можна, щось по 670 євро на місяць тільки

Специально уточнял - такое и сейчас для граждан Германии.
Как для иностранцев, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:44

  Hotab написав:cherchiltank , зараз Мася наче 35. В середній комплектації.

От 1.164.800 до 1.689.000 грн ("на автомобілі, що знаходяться в дорозі", те, что в наличии, чуть дороже). Если считать по 37, то от 31,5 тыс. до 45,7 тыс. Если с полным приводом, то 35 тыс это минимальная цена.
https://mazda.ua/files/brochure/Mazda-CX-5.pdf
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:46

ЛАД , угу. Коротше нема по 28.
А 35 вже дійсно ціна середнього авто.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:58

3к з огрудком $20K, 6 км до обл.центра. В-ва нервово курить

https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг
flyman
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  #<1 ... 929930931932
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