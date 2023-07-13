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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:44

  Hotab написав:cherchiltank , зараз Мася наче 35. В середній комплектації.

От 1.164.800 до 1.689.000 грн ("на автомобілі, що знаходяться в дорозі", те, что в наличии, чуть дороже). Если считать по 37, то от 31,5 тыс. до 45,7 тыс. Если с полным приводом, то 35 тыс это минимальная цена.
https://mazda.ua/files/brochure/Mazda-CX-5.pdf
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:46

ЛАД , угу. Коротше нема по 28.
А 35 вже дійсно ціна середнього авто.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:58

3к з огрудком $20K, 6 км до обл.центра. В-ва нервово курить

https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:07

  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг


Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.
К чему это сравнение с Варшавой?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:22

  rjkz написав:
  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг


Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.
К чему это сравнение с Варшавой?

не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами,
щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:06

Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:10

  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:14

  Shaman написав:
  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:18

Bolt , $100 пропонували hr ? :D
Hotab
 
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