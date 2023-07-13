RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933>
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:44

  Hotab написав:cherchiltank , зараз Мася наче 35. В середній комплектації.

От 1.164.800 до 1.689.000 грн ("на автомобілі, що знаходяться в дорозі", те, что в наличии, чуть дороже). Если считать по 37, то от 31,5 тыс. до 45,7 тыс. Если с полным приводом, то 35 тыс это минимальная цена.
https://mazda.ua/files/brochure/Mazda-CX-5.pdf
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25090
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5068 раз.
Подякували: 4722 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:46

ЛАД , угу. Коротше нема по 28.
А 35 вже дійсно ціна середнього авто.
Hotab
 
Повідомлень: 9439
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:58

3к з огрудком $20K, 6 км до обл.центра. В-ва нервово курить

https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 2671 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:07

  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг


Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.
К чему это сравнение с Варшавой?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14994
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7788 раз.
Подякували: 4764 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:22

  rjkz написав:
  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг


Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.
К чему это сравнение с Варшавой?

не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами,
щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1515 раз.
Подякували: 2671 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:06

Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
Bolt
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:10

  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 29.09.19
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:14

  Shaman написав:
  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️
Bolt
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:18

Bolt , $100 пропонували hr ? :D
Hotab
 
Повідомлень: 9439
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:37

  Hotab написав:Bolt , $100 пропонували hr ? :D

Я колись пропонував повністю відрахування С ЗП за пів року, щоб тільки взяли, але не заканало.
Bolt
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 930931932933>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (398)
13.07.2023 20:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.