Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 19:38
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Я на 10 кг не можу знайти🤷♂️
але це ж за 1 годину на день?
до речі, це за робочі спеціальності.
хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн
Shaman
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Додано: Чет 13 лип, 2023 19:51
Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Я на 10 кг не можу знайти🤷♂️
але це ж за 1 годину на день?
до речі, це за робочі спеціальності.
хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн
Отож бо і воно, на крайняк 2 години😎
Bolt
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:31
flyman написав: rjkz написав: flyman написав: https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг
Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.
К чему это сравнение с Варшавой?
не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами,
щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю
А к чему тогда сравнивать недвигу в воюющей стране "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Венский узник) со столицей страны-члена ЕС и НАТО?
Причем именно Польшу в случае войны будет защищать США, Германия и Франция - Прибалтику. В Польше находится самый большрй контингент войск США в Европе.
"Почувствуй разницу"
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Додано: Чет 13 лип, 2023 21:32
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Я на 10 кг не можу знайти🤷♂️
...чтобы в рабочее время строить дачу?
rjkz
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:03
Shaman написав: Bolt написав:
Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі
Еміграція, заробітчанство
BIGor
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:04
rjkz написав: Bolt написав: Shaman написав:
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Я на 10 кг не можу знайти
...чтобы в рабочее время строить дачу?
І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить.
Faceless
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:18
rjkz написав: Bolt написав: Shaman написав:
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Я на 10 кг не можу знайти🤷♂️
...чтобы в рабочее время строить дачу?
Дачу я уже построил. Так, чтобы до пенсии досиживать.
Bolt
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:22
Faceless написав: rjkz написав: Bolt написав:
Я на 10 кг не можу знайти
...чтобы в рабочее время строить дачу?
І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить.
На разі на облік в ЦЗ небезпечно ставати. Все через військомат.
Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦♂️
Bolt
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