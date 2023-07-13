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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:38

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

але це ж за 1 годину на день? :D

до речі, це за робочі спеціальності.

хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:51

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

але це ж за 1 годину на день? :D

до речі, це за робочі спеціальності.

хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн

Отож бо і воно, на крайняк 2 години😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 21:31

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m
3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг


Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.
К чему это сравнение с Варшавой?

не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами,
щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю


А к чему тогда сравнивать недвигу в воюющей стране "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Венский узник) со столицей страны-члена ЕС и НАТО?
Причем именно Польшу в случае войны будет защищать США, Германия и Франция - Прибалтику. В Польше находится самый большрй контингент войск США в Европе.
"Почувствуй разницу"
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 21:32

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

...чтобы в рабочее время строить дачу?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:03

  Shaman написав:
  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:04

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти

...чтобы в рабочее время строить дачу?

І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:18

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

...чтобы в рабочее время строить дачу?

Дачу я уже построил. Так, чтобы до пенсии досиживать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:22

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Bolt написав:Я на 10 кг не можу знайти

...чтобы в рабочее время строить дачу?

І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить.

На разі на облік в ЦЗ небезпечно ставати. Все через військомат.
Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️
Bolt
 
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