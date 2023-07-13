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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 930931932933 Додано: Чет 13 лип, 2023 19:38 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл. Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️ Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

але це ж за 1 годину на день?



до речі, це за робочі спеціальності.



хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн але це ж за 1 годину на день?до речі, це за робочі спеціальності.хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн Shaman

Повідомлень: 3796 З нами з: 29.09.19 Подякував: 457 раз. Подякували: 1078 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 19:51 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️ Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

але це ж за 1 годину на день?



до речі, це за робочі спеціальності.



хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн але це ж за 1 годину на день?до речі, це за робочі спеціальності.хоча й бухгалтерія на 16 т грн кривиться, хоче 18 т грн

Отож бо і воно, на крайняк 2 години😎 Отож бо і воно, на крайняк 2 години😎 Bolt Повідомлень: 2087 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 21:31 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: https://ua.m2bomber.com/obj/1121868819/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodaz-3k-kvartiri-64-kv-m

3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг 3 кімната с. Глибочок, 6км від Тернополя, 1/2 цегла, 64м. кв не кутова, централізоване опалення, є балкон, є кладовка, є свій сарай та грядка біля будинку, зупинка маршрутки зразу поруч з будинком, в дворі є альтанка, дитячий майданчик, магазин біля будинку, залишаються всі меблі, хороші сусіди. можливий хороший торг



Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.

К чему это сравнение с Варшавой? Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле.К чему это сравнение с Варшавой?

не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами,

щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами,щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю



А к чему тогда сравнивать недвигу в воюющей стране "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Венский узник) со столицей страны-члена ЕС и НАТО?

Причем именно Польшу в случае войны будет защищать США, Германия и Франция - Прибалтику. В Польше находится самый большрй контингент войск США в Европе.

"Почувствуй разницу" А к чему тогда сравнивать недвигу в воюющей стране "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Венский узник) со столицей страны-члена ЕС и НАТО?Причем именно Польшу в случае войны будет защищать США, Германия и Франция - Прибалтику. В Польше находится самый большрй контингент войск США в Европе."Почувствуй разницу" rjkz

Повідомлень: 14996 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7788 раз. Подякували: 4764 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 21:32 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл. Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️ Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

...чтобы в рабочее время строить дачу? ...чтобы в рабочее время строить дачу? rjkz

Повідомлень: 14996 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7788 раз. Подякували: 4764 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 22:03 Shaman написав: Bolt написав: Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл. Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі BIGor

Повідомлень: 7873 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1617 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 22:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Bolt написав: Shaman написав: краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти Я на 10 кг не можу знайти

...чтобы в рабочее время строить дачу? ...чтобы в рабочее время строить дачу?

І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить. І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить. Faceless

Модератор Повідомлень: 33396 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7780 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 22:18 rjkz написав: Bolt написав: Shaman написав: краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️ Я на 10 кг не можу знайти🤷‍♂️

...чтобы в рабочее время строить дачу? ...чтобы в рабочее время строить дачу?

Дачу я уже построил. Так, чтобы до пенсии досиживать. Дачу я уже построил. Так, чтобы до пенсии досиживать. Bolt Повідомлень: 2087 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 22:22 Faceless написав: rjkz написав: Bolt написав: Я на 10 кг не можу знайти Я на 10 кг не можу знайти

...чтобы в рабочее время строить дачу? ...чтобы в рабочее время строить дачу?

І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить. І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить.

На разі на облік в ЦЗ небезпечно ставати. Все через військомат.

Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️ На разі на облік в ЦЗ небезпечно ставати. Все через військомат.Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2087 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 930931932933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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