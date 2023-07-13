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Уверен, на востоке Украины можно найти еще дешевле, а Монголии еше дешевле. К чему это сравнение с Варшавой?
не треба глибокий тил ЗУ порівнювати із СУ під обстрілами, щодо В-ви, так от квартира з огрудком там і тут, відчуй різницю
А к чему тогда сравнивать недвигу в воюющей стране "Покупать недвигу в воюющей стране - это клинника" (ТМ Венский узник) со столицей страны-члена ЕС и НАТО? Причем именно Польшу в случае войны будет защищать США, Германия и Франция - Прибалтику. В Польше находится самый большрй контингент войск США в Европе. "Почувствуй разницу"
І щоб потім платники податків знов виплачували допомогу з безробіття. А там гляди і на хатку в Албанії намутить.
На разі на облік в ЦЗ небезпечно ставати. Все через військомат. Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦♂️
Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 13 лип, 2023 22:42, всього редагувалось 1 раз.