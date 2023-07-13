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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лип, 2023 22:42
Hotab написав:Bolt
, Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.
Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю.
Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.
Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.
Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще.
Востаннє редагувалось Bolt
в Чет 13 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49
Shaman написав:
Bigor
BIGor написав: Shaman написав:
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо Еміграцію, заробітчанство
, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів.
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