Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 931932933934 Додано: Чет 13 лип, 2023 22:42 Hotab написав: Bolt , Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.

Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю. , Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю.

Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.

Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.

Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще. Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще. Востаннє редагувалось Bolt в Чет 13 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2088 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі

Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.



скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.



й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.



тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає , ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає

Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо Еміграцію, заробітчанство, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів. Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів. BIGor

Повідомлень: 7874 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1617 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 931932933934 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор