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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:42

  Hotab написав:Bolt , Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.
Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю.

Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.
Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.
Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще.
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 13 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство

Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.

скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.

й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.

тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає :D

Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо Еміграцію, заробітчанство, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:16

  Shaman написав:
  Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

1. Это на каких предприятиях?
2. Просить/хотеть/кривить нос можно много. А сколько дают?
3. Если всё так, откуда средняя 13?
Только не рассказывайте, что все получают доплату в конверте.
Кто-то на ходу редактирует посты. В результате написал ответ на Ваш начальный неотредактированный пост, он пропал. Приходится повторять.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лип, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:19

  Bolt написав:Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️

В Туреччині самий дорогий: 27,71 ліри за літр або 27,71/26,05=1,064$.
Або 0,95 євро. Або 39,27 гривні.
Ось заправка на 25 літрів - оплата гривнями.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:32

  Bolt написав:...........
Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️

Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€.
При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл.
Итого в Дании чуть дороже.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:24

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство

Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.

скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.

й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.

тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає :D


Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.
Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?
Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.
Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.
Закончилось тем, что в предпенсионном ( :mrgreen: на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.
Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".
На 2017 год зарплата была около 4000 грн.
Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.

Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
rjkz
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