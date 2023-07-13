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Hotab написав:Bolt , Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії. Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю.
Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи. Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива. Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще.
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 13 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо Еміграцію, заробітчанство, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів.
Bolt написав:Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
1. Это на каких предприятиях? 2. Просить/хотеть/кривить нос можно много. А сколько дают? 3. Если всё так, откуда средняя 13? Только не рассказывайте, что все получают доплату в конверте. Кто-то на ходу редактирует посты. В результате написал ответ на Ваш начальный неотредактированный пост, он пропал. Приходится повторять.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лип, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:........... Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦♂️
Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€. При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл. Итого в Дании чуть дороже.
Shaman написав:краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом. Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад? Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку. Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности. Закончилось тем, что в предпенсионном ( на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей. Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному". На 2017 год зарплата была около 4000 грн. Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.
Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку. Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.
Bolt написав:........... Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦♂️
Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€. При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл. Итого в Дании чуть дороже.
Вы все прекрасно поняли, что я хотел сказать. Чуть дороже, при том что средняя ЗП в Дании 6100€, то есть практически в 10 раз больше , чем в Албании. 😏