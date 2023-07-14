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#<1 ... 932933934935> Додано: Чет 13 лип, 2023 22:42 Hotab написав: Bolt , Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.

Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю. , Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю.

Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.

Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.

Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще. Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще. Востаннє редагувалось Bolt в Чет 13 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2089 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі

Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.



скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.



й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.



тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає , ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає

Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо Еміграцію, заробітчанство, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів. Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів. BIGor

Повідомлень: 7879 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1195 раз. Подякували: 1617 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:16 Shaman написав: Bolt написав: Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл. Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.

краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

1. Это на каких предприятиях?

2. Просить/хотеть/кривить нос можно много. А сколько дают?

3. Если всё так, откуда средняя 13?

Только не рассказывайте, что все получают доплату в конверте.

Кто-то на ходу редактирует посты. В результате написал ответ на Ваш начальный неотредактированный пост, он пропал. Приходится повторять. 1. Это на каких предприятиях?2. Просить/хотеть/кривить нос можно много. А сколько дают?3. Если всё так, откуда средняя 13?Только не рассказывайте, что все получают доплату в конверте.Кто-то на ходу редактирует посты. В результате написал ответ на Ваш начальный неотредактированный пост, он пропал. Приходится повторять. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 лип, 2023 00:33, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25093 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5068 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:19 Bolt написав: Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️ Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️

В Туреччині самий дорогий: 27,71 ліри за літр або 27,71/26,05=1,064$.

Або 0,95 євро. Або 39,27 гривні.

Ось заправка на 25 літрів - оплата гривнями.

В Туреччині самий дорогий: 27,71 ліри за літр або 27,71/26,05=1,064$.Або 0,95 євро. Або 39,27 гривні.Ось заправка на 25 літрів - оплата гривнями. akurt

Повідомлень: 7982 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3181 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 00:32 Bolt написав: ...........

Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️ ...........Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️

Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€.

При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл.

Итого в Дании чуть дороже. Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€.При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл.Итого в Дании чуть дороже. ЛАД 2 Повідомлень: 25093 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5068 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:24 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн

Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі

Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.



скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.



й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.



тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає , ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає



Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.

Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?

Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.

Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.

Закончилось тем, что в предпенсионном ( на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.

Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".

На 2017 год зарплата была около 4000 грн.

Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.



Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе. Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.Закончилось тем, что в предпенсионном (на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".На 2017 год зарплата была около 4000 грн.Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе. rjkz

Повідомлень: 14998 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7790 раз. Подякували: 4764 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:44 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.

Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само. В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само. Faceless

Модератор Повідомлень: 33399 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7782 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:56 ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️ ...........Боюсь, що дачка в Албанії стає примарноб мрією. Тільки, що здавав бакси по 91 леку. При бензині 182 лека /літр. Ну, що сказати. В мене троюрідний брат з'їбнув в Данію, там літр 95-1,85€🤦‍♂️

Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€.

При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл.

Итого в Дании чуть дороже. Итого у вас 2 доллара за литр. В Дании 1,85€.При курсе 1,12 получается 1,85*1,12 = 2,07 долл.Итого в Дании чуть дороже.

Вы все прекрасно поняли, что я хотел сказать. Чуть дороже, при том что средняя ЗП в Дании 6100€, то есть практически в 10 раз больше , чем в Албании. 😏 Вы все прекрасно поняли, что я хотел сказать. Чуть дороже, при том что средняя ЗП в Дании 6100€, то есть практически в 10 раз больше , чем в Албании. 😏 Bolt Повідомлень: 2089 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 04:46 Faceless написав: rjkz написав: Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.

Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само. В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.



Країну, мову спілкування.

Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.

Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.

А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.

Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке... Країну, мову спілкування.Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке... rjkz

Повідомлень: 14998 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7790 раз. Подякували: 4764 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:49 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.

Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само. В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.



Країну, мову спілкування.

Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.

Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.

А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.

Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке... Країну, мову спілкування.Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке...

Треба просто плювать на інтереси роботодавців і все. Я після зміни сфери аудиту в ІТ досяг х6 росту зарплатні. Просто в Україні є багато галузей, де хороших грошей не заробиш (все-таки український ринок дуже слабкий), можете навіть генієм бути, просто будуть юзать і все. Треба просто плювать на інтереси роботодавців і все. Я після зміни сфери аудиту в ІТ досяг х6 росту зарплатні. Просто в Україні є багато галузей, де хороших грошей не заробиш (все-таки український ринок дуже слабкий), можете навіть генієм бути, просто будуть юзать і все. BIGor

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