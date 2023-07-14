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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:52

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство

Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.

скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.

й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.

тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає :D


Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.
Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?
Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.
Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.
Закончилось тем, что в предпенсионном ( :mrgreen: на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.
Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".
На 2017 год зарплата была около 4000 грн.
Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.

Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

Мораль: працювати за бабло а не за ідею
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:54

  BIGor написав:Треба просто плювать на інтереси роботодавців і все. Я після зміни сфери аудиту в ІТ досяг х6 росту зарплатні. Просто в Україні є багато галузей, де хороших грошей не заробиш (все-таки український ринок дуже слабкий), можете навіть генієм бути, просто будуть юзать і все.

А можна як Bolt
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