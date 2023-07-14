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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:41
Bigor
BIGor написав: Shaman написав: Bolt написав:
Для цікавості подивився статистику. Середня ЗП в Албанії в першому кварталі 23 року 647$.Якось краще виглядає ніж 13 тис грн по Львівській обл.
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 13 лип, 2023 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:42
Hotab написав:Bolt
, Албанія за серпантинами. Важко доставляти паливо. Хіба можна морем з Італії. Вам же казали, литись в Пн. Македонії або ще раніше в Болгарії.
Привіт пляжу Химера. Там гарно було. Скучаю.
Так і в Македонії і залив повний ьак, там по 1, 3 € бенз. Але тут по 60 км кожен день ганяю.Тож іде трохи.
Пи. Си. Думаю справа в дорожньому сборі в вартості палива.
Пи. Си. Хімара так собі. Лукова краще.
Востаннє редагувалось Bolt
в Чет 13 лип, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 22:49
Shaman написав:
Bigor
BIGor написав: Shaman написав:
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Я вже давно забув тей український аудит як страшний сон. Повторюю ще раз, ми тут обговорюємо Еміграцію, заробітчанство
, так, в Україні просто класно, соціальні ліфти і всі гребуть гроші лопатою, але мене цікавить моє майбутнє і моєї сім'ї. Тому хто в Україні заробляє мільйони хай тусить на гілці КРЖН чи мільонерів.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:24
Shaman написав:
Bigor
BIGor написав: Shaman написав:
краще. але при співбесіді менше 20 тис грн не розмовляють. а в кого руки з правильного місця й не бояться працювати - то не менш 30 т грн
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.
Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?
Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.
Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.
Закончилось тем, что в предпенсионном (
на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.
Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".
На 2017 год зарплата была около 4000 грн.
Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.
Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:44
rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.
Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 04:46
Faceless написав:
rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.
Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.
Країну, мову спілкування.
Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.
Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.
А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.
Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке...
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:49
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.
Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.
Країну, мову спілкування.
Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.
Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.
А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.
Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке...
Треба просто плювать на інтереси роботодавців і все. Я після зміни сфери аудиту в ІТ досяг х6 росту зарплатні. Просто в Україні є багато галузей, де хороших грошей не заробиш (все-таки український ринок дуже слабкий), можете навіть генієм бути, просто будуть юзать і все.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:52
rjkz написав: Shaman написав:
Bigor
BIGor написав:
Звичайно, країна можливостей і соціальних ліфтів, тому ми і обговорюємо тут це в темі Еміграція, заробітчанство
, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.
Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?
Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.
Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.
Закончилось тем, что в предпенсионном (
на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.
Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".
На 2017 год зарплата была около 4000 грн.
Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.
Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
Мораль: працювати за бабло а не за ідею
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:55
flyman написав:
Мораль: працювати за бабло а не за ідею
Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі - Ви аналізували, чому НЕ получилося ні
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:11
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
В принципі, як і не найманий - бути підприємцем теж не панацея, будь-який бізнес теж не вічне джерело достатку.
Мораль в тому, що необхідно не просто бути готовим до змін, а й ініціювати їх. Не чекати, що "оцінять знання й заслуги", а активно шукати, де їх цінять. Бути готовим вчити нове і міняти рід занять. Це й підприємців стосується так само.
Країну, мову спілкування.
Особливо сумно, що він зараз в Німеччині, де знаходяться компаніі в яких таких професіоналів цінують й він "відповідає всім німецьким стандартам" але не впевен, що він зважиться туди себе запропонувати в майже 70.
Йому треба було років за 20 тому туди намагатися попасти. Якщо-б так сталось, то його галузь була-б геть іншою в Україні, він передавав свій досвід направо і наліво ще в ті часи, коли фахівців його рівня по всій країні було десятка за два, а західні компаніі взагалі не розглядали український напрямок як такий що заслуговує уваги.
А його-б життя було-б зовсім інше коли б це сталось.
Тут ЛАД якось писав про совість. На цьому прикладі людина з совістю й честністю (дуже релігійна людина) не змогла досягти достатнього за для необхідного життєвого рівня фінансового стану. Про те, цього не скажеш про тих хто робив поруч з ним. Але то таке...
А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог?
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