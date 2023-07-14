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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:11

  rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

Не видели, сколько предпринимателей в 2008 году в момент остались без штанов? У кого-то торговля встала, у кого производство, кто-то недвижимостью занимался.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:24

  akurt написав:
  flyman написав:Мораль: працювати за бабло а не за ідею

Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі

Jack of all trades , but master of none (famous idiom)
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