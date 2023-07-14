Не видели, сколько предпринимателей в 2008 году в момент остались без штанов? У кого-то торговля встала, у кого производство, кто-то недвижимостью занимался.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:11
Не видели, сколько предпринимателей в 2008 году в момент остались без штанов? У кого-то торговля встала, у кого производство, кто-то недвижимостью занимался.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:24
Jack of all trades , but master of none (famous idiom)
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