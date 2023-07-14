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#<1 ... 931932933934 Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:11 rjkz написав: Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе. Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

Не видели, сколько предпринимателей в 2008 году в момент остались без штанов? У кого-то торговля встала, у кого производство, кто-то недвижимостью занимался. Не видели, сколько предпринимателей в 2008 году в момент остались без штанов? У кого-то торговля встала, у кого производство, кто-то недвижимостью занимался. Gastarbaiter Повідомлень: 2636 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:24 akurt написав: flyman написав: Мораль: працювати за бабло а не за ідею Мораль: працювати за бабло а не за ідею

Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі

Jack of all trades , but master of none (famous idiom) Jack of all trades , but master of none (famous idiom) Hotab Повідомлень: 9442 З нами з: 15.02.09 Подякував: 590 раз. Подякували: 2016 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 931932933934 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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