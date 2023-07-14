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flyman написав:Мораль: працювати за бабло а не за ідею
Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі
Jack of all trades , but master of none (famous idiom)
Шось прыуныв я) Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно. Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно. Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день. Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч. Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
beee написав:Шось прыуныв я) Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно. Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно. Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день. Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч. Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом, я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час
beee написав:Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч
под словом демократия последнее время принято понимать защиту прав самых небольших сообществ, хотят 10 человек на всю страну считать себя пингвинами - пускай. Это вовсе не означает что пингвины лучше всех А самодурство пролетариата или масонов или самых святых защитников или любого другого большинства или меньшинства так и остается диктатурой Hell is paved with good intentions
beee написав:Шось прыуныв я) Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно. Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно. Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день. Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч. Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом, я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час
beee написав:Шось прыуныв я) Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно. Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно. Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день. Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч. Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
beee написав:Шось прыуныв я) Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно. Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно. Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день. Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч. Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
Лендлордізм?
Щось кровосісєй якось ніяково бути. Дається в знаки багаторічний досвід скитання. Якби не війна я б і не здавав. Але з моїм арендатором дружні стосунки - обіймаємось при зустрічі. Хіба що продолжать со всеми обниматься. Назваться "хорошим арендодателем, не таким как все 😂😂"