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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:11

  rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

Не видели, сколько предпринимателей в 2008 году в момент остались без штанов? У кого-то торговля встала, у кого производство, кто-то недвижимостью занимался.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:24

просто говнобанки чомусь лопаються… чому б це?))))

  akurt написав:
  flyman написав:Мораль: працювати за бабло а не за ідею

Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі

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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:08

  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,
я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч

под словом демократия последнее время принято понимать защиту прав самых небольших сообществ, хотят 10 человек на всю страну считать себя пингвинами - пускай. Это вовсе не означает что пингвины лучше всех
А самодурство пролетариата или масонов или самых святых защитников или любого другого большинства или меньшинства так и остается диктатурой
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nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:17

  flyman написав:
  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,
я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час

в этих Малайзиях и Филиппинах даже простой электрик получает по 10 тысяч, квалификация правда нужна
https://www.youtube.com/shorts/nAweBwcNaoU
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:44

  flyman написав:я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час

А що Ви зробили аби поїхати? Чекаєте коли стукне 60? Що з фільпінською або боснійською мовами? Напевне вже підготувались і маєте В1?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:46

  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Лендлордізм?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:50

  BIGor написав:
  flyman написав:я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час

Що з фільпінською або боснійською мовами? Напевне вже підготувались і маєте В1?

Він думає, що на першому етапі достатньо вивчити:
sipsipin ang aking titi at hugasan ang sahig sa apartment
а далі воно само складеться
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:52

  BIGor написав:
  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Лендлордізм?

Щось кровосісєй якось ніяково бути. Дається в знаки багаторічний досвід скитання.
Якби не війна я б і не здавав. Але з моїм арендатором дружні стосунки - обіймаємось при зустрічі.
Хіба що продолжать со всеми обниматься. Назваться "хорошим арендодателем, не таким как все 😂😂"
beee
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