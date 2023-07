Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:24

akurt написав: flyman написав: Мораль: працювати за бабло а не за ідею Мораль: працювати за бабло а не за ідею

Пане Флаймане, Ви - відомий в світі фахівець з КРЖН, Закордонних РЖН на всіх континентах, фахівець з кріпти, діамантів, робототехніки, валюти та золота - останнім часом навіть Львівської нерухомості, до якої ніколи не мали ніякого відношення, фахівець з еміграції, польотів на Марс та вирощування огірків в Богом забутому селі

Jack of all trades , but master of none (famous idiom)