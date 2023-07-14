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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:57

  flyman написав:
  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,
я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час

Слушно.
У філіпінок якісь малуваті цицьки. І іноді хобот в проміжності
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:58

beee ,

І іноді хобот в проміжності

Хтось же в їх парі має бути з яйцями..
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:47

  beee написав:
  flyman написав:
  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,
я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час

Слушно.
У філіпінок якісь малуваті цицьки. І іноді хобот в проміжності

ніні, не путайте порядних християнок із Філіпін, із язичниками содомітами Таіланду
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:55

  beee написав:І іноді хобот в проміжності
у слонов хобот независимо от пола. Вот это я понимаю отсутствие сексизма и гендерной дискриминации, все равны и пашут на равных.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:01

Щойно написали з Люксофта, запросили на співбесіду. Вимоги по мовам: російська, українська, англійська. Відмовися. Але якщо комусь цікаво - то шукають Senior Financial Partner у Кракові чи Вроцлаві.
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