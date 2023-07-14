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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:57
flyman написав: beee написав:
Шось прыуныв я)Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,
я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час
Слушно.
У філіпінок якісь малуваті цицьки. І іноді хобот в проміжності
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:58
beee
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І іноді хобот в проміжності
Хтось же в їх парі має бути з яйцями..
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:47
beee написав: flyman написав: beee написав:
Шось прыуныв я)Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,
я би поїхав на Філіпіни, або Боснію Герцоговину, працював би віддалено та вирощивав би яку городину на дачі у вільний час
Слушно.
У філіпінок якісь малуваті цицьки. І іноді хобот в проміжності
ніні, не путайте порядних християнок із Філіпін, із язичниками содомітами Таіланду
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flyman
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:55
beee написав:
І іноді хобот в проміжності
у слонов хобот независимо от пола. Вот это я понимаю отсутствие сексизма и гендерной дискриминации, все равны и пашут на равных.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:01
Щойно написали з Люксофта, запросили на співбесіду. Вимоги по мовам: російська, українська, англійська. Відмовися. Але якщо комусь цікаво - то шукають Senior Financial Partner у Кракові чи Вроцлаві.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:11
Gastarbaiter написав:
Щойно написали з Люксофта, запросили на співбесіду. Вимоги по мовам: російська, українська, англійська. Відмовися. Але якщо комусь цікаво - то шукають Senior Financial Partner у Кракові чи Вроцлаві.
Вони зараз типу вже не кацапи а частина американської dxc але чутка кацапів релокувалось і любить попиздіти на магучєм)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:15
Gastarbaiter написав:
Щойно написали з Люксофта, запросили на співбесіду. Вимоги по мовам: російська
, українська, англійська. Відмовися. Але якщо комусь цікаво - то шукають Senior Financial Partner у Кракові чи Вроцлаві.
ЛС жжот, а польська?
я думав буде Java, C#, JS, Python
це їхати в Краків, що поступати в ЛС?
але і ми тут невиїзні,
може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,
бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...
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flyman
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:25
flyman написав: Gastarbaiter написав:
Щойно написали з Люксофта, запросили на співбесіду. Вимоги по мовам: російська
, українська, англійська. Відмовися. Але якщо комусь цікаво - то шукають Senior Financial Partner у Кракові чи Вроцлаві.
ЛС жжот, а польська?
я думав буде Java, C#, JS, Python
це їхати в Краків, що поступати в ЛС?
але і ми тут невиїзні,
може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,
бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...
Ти хоч назву посади перевів? Який в сраку пітон) ну про вибори дуже смішно - забудьте років на 3-4, а то наобираєте якихось притул)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:29
cherchiltank написав: flyman написав: Gastarbaiter написав:
Щойно написали з Люксофта, запросили на співбесіду. Вимоги по мовам: російська
, українська, англійська. Відмовися. Але якщо комусь цікаво - то шукають Senior Financial Partner у Кракові чи Вроцлаві.
ЛС жжот, а польська?
я думав буде Java, C#, JS, Python
це їхати в Краків, що поступати в ЛС?
але і ми тут невиїзні,
може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,
бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...
Ти хоч назву посади перевів? Який в сраку пітон) ну про вибори дуже смішно - забудьте років на 3-4, а то наобираєте якихось притул)
я про мову, а не посаду,
блажен хто вірує,
28го через два тижні, ДВА
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flyman
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:33
Як тільки повернеться ейрмакс - тоді і закінчиться війна)
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