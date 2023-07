Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 932933934935 Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:57 flyman написав: beee написав: Шось прыуныв я)

Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.

Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.

Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.

Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.

хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,

Слушно.

Слушно.

У філіпінок якісь малуваті цицьки. І іноді хобот в проміжності

І іноді хобот в проміжності



Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.

Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.

Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.

Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.

хто сказав, от хай сам і своїх дітей закаляє таким способом,

Слушно.

ніні, не путайте порядних християнок із Філіпін, із язичниками содомітами Таіланду

Вони зараз типу вже не кацапи а частина американської dxc але чутка кацапів релокувалось і любить попиздіти на магучєм)

ЛС жжот, а польська?

я думав буде Java, C#, JS, Python

це їхати в Краків, що поступати в ЛС?

але і ми тут невиїзні,

може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,

ЛС жжот, а польська?

я думав буде Java, C#, JS, Python

це їхати в Краків, що поступати в ЛС?

але і ми тут невиїзні,

може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,

Ти хоч назву посади перевів? Який в сраку пітон) ну про вибори дуже смішно - забудьте років на 3-4, а то наобираєте якихось притул)

ЛС жжот, а польська?

я думав буде Java, C#, JS, Python

це їхати в Краків, що поступати в ЛС?

але і ми тут невиїзні,

може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,

я про мову, а не посаду,

блажен хто вірує,

