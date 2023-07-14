Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 933934935936 Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:54 flyman написав: ЛС жжот, а польська? ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Gastarbaiter Повідомлень: 2638 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:20 Gastarbaiter написав: flyman написав: ЛС жжот, а польська? ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) cherchiltank

Повідомлень: 404 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34 cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: ЛС жжот, а польська? ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)

ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,

звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),

цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31892 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1516 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,

бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію... може такибо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...

Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково. Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково. BIGor

Повідомлень: 7881 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1617 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:35 BIGor написав: flyman написав: може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,

бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію... може такибо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...

Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково. Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково.

Бігор, ти набухайся з радості Бігор, ти набухайся з радості flyman

Повідомлень: 31892 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1516 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 933934935936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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