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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:54

  flyman написав:ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:20

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)

ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,
звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),
цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,
бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...

Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:35

  BIGor написав:
  flyman написав:може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд,
бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...

Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково.

Бігор, ти набухайся з радості
flyman
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