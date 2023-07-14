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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:54
flyman написав:
ЛС жжот, а польська?
Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:20
Gastarbaiter написав: flyman написав:
ЛС жжот, а польська?
Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.
Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34
cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
ЛС жжот, а польська?
Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.
Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)
ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,
звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),
цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 14 лип, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34
flyman написав:
може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд
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бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...
Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:35
BIGor написав: flyman написав:
може таки 28 липня відмінять ВС і дозволять виїзд
,
бо в жовтні вибори, і потрібно показати партнерам демократію...
Рахуйте, день коли закінчиться війна + 3 роки додатково.
Бігор, ти набухайся з радості
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flyman
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