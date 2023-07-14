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#<1 ... 933934935936 Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:54 flyman написав: ЛС жжот, а польська? ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Gastarbaiter Повідомлень: 2639 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:20 Gastarbaiter написав: flyman написав: ЛС жжот, а польська? ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) cherchiltank

Повідомлень: 406 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:34 cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: ЛС жжот, а польська? ЛС жжот, а польська?

Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)

ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,

звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),

цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт Востаннє редагувалось flyman в П'ят 14 лип, 2023 18:35, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31896 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1516 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:41 ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,

звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),

цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт[/quote]

В мене дружина працювала в цій компанії - по перше там удальонка, по друге там інтернаціональна команда - в тій же Польщі і кацапи і румуни і поляки - тому по польські можна не шпрехати cherchiltank

Повідомлень: 406 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:52 cherchiltank написав: В мене дружина працювала в цій компанії - по перше там удальонка, по друге там інтернаціональна команда - в тій же Польщі і кацапи і румуни і поляки - тому по польські можна не шпрехати В мене дружина працювала в цій компанії - по перше там удальонка, по друге там інтернаціональна команда - в тій же Польщі і кацапи і румуни і поляки - тому по польські можна не шпрехати

якщо кацапи, то це все міняє якщо кацапи, то це все міняє flyman

Повідомлень: 31896 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1516 раз. Подякували: 2671 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:59 flyman написав: ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає

Якісь казки. По дефолту з іноземцями спілкуються англійською без жодних проблем, якщо сам не скажеш, що можна перейти на польську. Якісь казки. По дефолту з іноземцями спілкуються англійською без жодних проблем, якщо сам не скажеш, що можна перейти на польську. Gastarbaiter Повідомлень: 2639 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:04 rjkz написав: Shaman написав: Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.



скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.



й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.



тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає , ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає

Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.

Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?

Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.

Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.

Закончилось тем, что в предпенсионном ( на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.

Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".

На 2017 год зарплата была около 4000 грн.

Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.



Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе. Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.Закончилось тем, что в предпенсионном (на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".На 2017 год зарплата была около 4000 грн.Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

не розумію, чи це тролінг такий дуже складний, чи ще щось?



ось ті ваші приклади, де люди до 30 років беруть якийсь кредити незрозумілі на сотні тис доларів - вони не профі? я щось пропустив, вийшов на роботу в США - вже 10 куо маєш? ви теж витратили купу часу щоб у вас був досвід - чи у вас це інше. незрозуміло, що ви хотіли сказати. отримання досвіду зовсім не виключає отримання грошей, якраз навпаки. а якщо одна фірма тебе звільнила, то є інші в США теж саме, лише під зад дати набагато легше.



а ваш приклад про людину взагалі незрозумілий. людина все життя працювала на мінімалку. може він був не настільки досвідчений? чи спеціалізувався на технології, яка використовувалась лише на цій фірмі? не міг вивчити щось ще? назвемо це дивак. але це не типовий приклад



а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю - в тому числі тому, що мій досвід в дрібному бізнесі не потрібен. не розумію, чи це тролінг такий дуже складний, чи ще щось?ось ті ваші приклади, де люди до 30 років беруть якийсь кредити незрозумілі на сотні тис доларів - вони не профі? я щось пропустив, вийшов на роботу в США - вже 10 куо маєш? ви теж витратили купу часу щоб у вас був досвід - чи у вас це інше. незрозуміло, що ви хотіли сказати. отримання досвіду зовсім не виключає отримання грошей, якраз навпаки. а якщо одна фірма тебе звільнила, то є іншів США теж саме, лише під зад дати набагато легше.а ваш приклад про людину взагалі незрозумілий. людина все життя працювала на мінімалку. може він був не настільки досвідчений? чи спеціалізувався на технології, яка використовувалась лише на цій фірмі? не міг вивчити щось ще? назвемо це дивак. але це не типовий приклада питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю - в тому числі тому, що мій досвід в дрібному бізнесі не потрібен. Shaman

Повідомлень: 3798 З нами з: 29.09.19 Подякував: 457 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:05 flyman написав: cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так. Польська потрібна тільки з колегами на кухні потеревеніти. Усюди, де працював, так.

Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни) Взагалі в міжнародних компаніях - англійська - хоча між собою можуть і на своїй потеревенити якщо співгромадяни)

ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,

звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),

цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт ні, якщо вся екіпа польська, а ти принциповий такий не хочеш мувіти по-польськи, то це дуже некрасіво виглядає,звичайно, із Мохамедами із Африки будуть на польському англійському (понглішу),цікаво, як там БІгор, вже більше року в РП, в екіпі мувіть по польськи, чи на общєпанятом глаголіт

Що за общьєпоньятній? Спілкуюся українською, англійською і польською. Але наші тут зазвичай узськоязичні.

Але не переводи стрілки, який рівень маєш філіпінської або боснійської? Що за общьєпоньятній? Спілкуюся українською, англійською і польською. Але наші тут зазвичай узськоязичні.Але не переводи стрілки, який рівень маєш філіпінської або боснійської? BIGor

Повідомлень: 7881 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1617 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:44 BIGor ,

який рівень маєш філіпінської або боснійської?





Рівень «впевнено жестами натякаю на секас».

Він не був ніде в світі, крім трішки Польщі. Що він може знати? Рівень «впевнено жестами натякаю на секас».Він не був ніде в світі, крім трішки Польщі. Що він може знати? Hotab Повідомлень: 9447 З нами з: 15.02.09 Подякував: 591 раз. Подякували: 2018 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 933934935936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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