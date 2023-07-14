Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:32
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