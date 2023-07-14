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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:32

  cherchiltank написав:Як тільки повернеться ейрмакс - тоді і закінчиться війна)

Він організує перемовини між наддержавами щодо закінчення війни.
Акурт забезпечує проживання участників.
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