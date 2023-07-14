Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:32
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:49
Невже учасники з числа форумчан такі бідні, що не взмозі і проплатити за кровать з простирадлом та рушником?
Не вірю, бо більшість реально розумні. Не принижуйте їх.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 лип, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Для Флая, чи що?
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:11
Той вправний легінь поїде виконувати обіцяні дівчині з Філіппін подружні обов"язки.
Просто як чесна людина.
А якщо з собою привезе 0,5 кг картоплі та пару огірків - то вже "жир"!
Це при умові, що учасники форуму зберуть гроші на квиток.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:34
"Тяжела она, царская каторга!"
(крилата фраза від невідомого автора)
Провів перемовини з Варшавою.
Теоретично все ОК:
1. Сина, якому ще не виповнилося 17 років, прийнято у Варшавську політехніку з навчанням англійською. Проплатили перший семестр - 3 200 євро. Місце в гуртожитку - 100 євро на місяць.
Спеціальність дуже гарна. Актуальна.
2. Мама вирішила - після року подорожей то в Чехію, то в Польщу - повернутися в Україну.
Має сенс: у Вроцлаві де тільки не линдала по яких тільки роботах: максимум посудомийкою в кафе.
Це при тому, що в Україні отримувала 2000 доларів на місяць - і місце роботи за нею зберігали.
Вчити польську - важко. Отримати підтвердження диплома університету України - можливо, отримати ліцензію на роботу за вказаним в дипломі фахом - практично неможливо. Задача на рокИ...
Ну, хоч сина прилаштувала...
Класика перед еміграцією: "А що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"
Всі знають відповідь?
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