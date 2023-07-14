Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 934935936937 Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:48 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе. Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна. Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна. Ой+

Повідомлень: 5984 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:32 cherchiltank написав: Як тільки повернеться ейрмакс - тоді і закінчиться війна) Як тільки повернеться ейрмакс - тоді і закінчиться війна)

Він організує перемовини між наддержавами щодо закінчення війни.

Акурт забезпечує проживання участників. Він організує перемовини між наддержавами щодо закінчення війни.Акурт забезпечує проживання участників. Starikan 2 Повідомлень: 19577 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2536 раз. Подякували: 3101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:49 Невже учасники з числа форумчан такі бідні, що не взмозі і проплатити за кровать з простирадлом та рушником?

Не вірю, бо більшість реально розумні. Не принижуйте їх. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 лип, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7989 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3189 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:03 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Невже учасники з числа форумчан такі бідні, що не взмозі і проплатити за кровать з простирадлом та рушником?

Не вірю, бо більшість реально розумні. Для Флая, чи що? Для Флая, чи що? Faceless

Модератор Повідомлень: 33399 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7784 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:11 Той вправний легінь поїде виконувати обіцяні дівчині з Філіппін подружні обов"язки.

Просто як чесна людина.

А якщо з собою привезе 0,5 кг картоплі та пару огірків - то вже "жир"!

Це при умові, що учасники форуму зберуть гроші на квиток. akurt

Повідомлень: 7989 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3189 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:34 "Тяжела она, царская каторга!"

(крилата фраза від невідомого автора)



Провів перемовини з Варшавою.

Теоретично все ОК:

1. Сина, якому ще не виповнилося 17 років, прийнято у Варшавську політехніку з навчанням англійською. Проплатили перший семестр - 3 200 євро. Місце в гуртожитку - 100 євро на місяць.

Спеціальність дуже гарна. Актуальна.



2. Мама вирішила - після року подорожей то в Чехію, то в Польщу - повернутися в Україну.

Має сенс: у Вроцлаві де тільки не линдала по яких тільки роботах: максимум посудомийкою в кафе.

Це при тому, що в Україні отримувала 2000 доларів на місяць - і місце роботи за нею зберігали.

Вчити польську - важко. Отримати підтвердження диплома університету України - можливо, отримати ліцензію на роботу за вказаним в дипломі фахом - практично неможливо. Задача на рокИ...



Ну, хоч сина прилаштувала...

Класика перед еміграцією: "А що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"

Всі знають відповідь? akurt

Повідомлень: 7989 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3189 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:20 akurt написав: "Тяжела она, царская каторга!"

(крилата фраза від невідомого автора)



Провів перемовини з Варшавою.

Теоретично все ОК:

1. Сина, якому ще не виповнилося 17 років, прийнято у Варшавську політехніку з навчанням англійською. Проплатили перший семестр - 3 200 євро. Місце в гуртожитку - 100 євро на місяць.

Спеціальність дуже гарна. Актуальна.



2. Мама вирішила - після року подорожей то в Чехію, то в Польщу - повернутися в Україну.

Має сенс: у Вроцлаві де тільки не линдала по яких тільки роботах: максимум посудомийкою в кафе.

Це при тому, що в Україні отримувала 2000 доларів на місяць - і місце роботи за нею зберігали.

Вчити польську - важко. Отримати підтвердження диплома університету України - можливо, отримати ліцензію на роботу за вказаним в дипломі фахом - практично неможливо. Задача на рокИ...



Ну, хоч сина прилаштувала...

Класика перед еміграцією: "А що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"

Всі знають відповідь? (крилата фраза від невідомого автора)Провів перемовини з Варшавою.Теоретично все ОК:1. Сина, якому ще не виповнилося 17 років, прийнято у Варшавську політехніку з навчанням англійською. Проплатили перший семестр - 3 200 євро. Місце в гуртожитку - 100 євро на місяць.Спеціальність дуже гарна. Актуальна.2. Мама вирішила - після року подорожей то в Чехію, то в Польщу - повернутися в Україну.Має сенс: у Вроцлаві де тільки не линдала по яких тільки роботах: максимум посудомийкою в кафе.Це при тому, що в Україні отримувала 2000 доларів на місяць - і місце роботи за нею зберігали.Вчити польську - важко. Отримати підтвердження диплома університету України - можливо, отримати ліцензію на роботу за вказаним в дипломі фахом - практично неможливо. Задача на рокИ...Ну, хоч сина прилаштувала...Класикаеміграцією: "А що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"Всі знають відповідь?

Художній свист - ніколи украіночка яка отримувала 2 штуки баксів не піде посудомийкою в кафе, устриць пробував - тому знаю) Художній свист - ніколи украіночка яка отримувала 2 штуки баксів не піде посудомийкою в кафе, устриць пробував - тому знаю) cherchiltank

Повідомлень: 409 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:50 Ми вам віримо. Звісно, не про «свист», а про устриць з картинок в енциклопедії.

А в цілому маєте рацію: помикалася тая пані реально 1,5 роки: то в Чехії на складах коробки рухати, то у Польші максимум посудомийкою.

А в рідному місті: велика солідна будівля, власний кабінет, шкіряне крісло, секретарка, кава і службове авто… Ще й підлеглі кланяються, посміхаються, а бухгалтерія нараховує пристойну - не бачену багатьма - і вами в тому числі - зарплатню…

Є про що подумати. Власне вже вирішено…

А все на тему, про яку тут багато разів говорили: чи будуть українці повертатися в рідні міста.

Не всі. Але будуть. akurt

Повідомлень: 7989 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3189 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 00:41 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: Bigor, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.



скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.



й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.



тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає , ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає

Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.

Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?

Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.

Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.

Закончилось тем, что в предпенсионном ( на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.

Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".

На 2017 год зарплата была около 4000 грн.

Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.



Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе. Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.Закончилось тем, что в предпенсионном (на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".На 2017 год зарплата была около 4000 грн.Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.

не розумію, чи це тролінг такий дуже складний, чи ще щось?



ось ті ваші приклади, де люди до 30 років беруть якийсь кредити незрозумілі на сотні тис доларів - вони не профі? я щось пропустив, вийшов на роботу в США - вже 10 куо маєш? ви теж витратили купу часу щоб у вас був досвід - чи у вас це інше. незрозуміло, що ви хотіли сказати. отримання досвіду зовсім не виключає отримання грошей, якраз навпаки. а якщо одна фірма тебе звільнила, то є інші в США теж саме, лише під зад дати набагато легше.



а ваш приклад про людину взагалі незрозумілий. людина все життя працювала на мінімалку. може він був не настільки досвідчений? чи спеціалізувався на технології, яка використовувалась лише на цій фірмі? не міг вивчити щось ще? назвемо це дивак. але це не типовий приклад



а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю - в тому числі тому, що мій досвід в дрібному бізнесі не потрібен. не розумію, чи це тролінг такий дуже складний, чи ще щось?ось ті ваші приклади, де люди до 30 років беруть якийсь кредити незрозумілі на сотні тис доларів - вони не профі? я щось пропустив, вийшов на роботу в США - вже 10 куо маєш? ви теж витратили купу часу щоб у вас був досвід - чи у вас це інше. незрозуміло, що ви хотіли сказати. отримання досвіду зовсім не виключає отримання грошей, якраз навпаки. а якщо одна фірма тебе звільнила, то є іншів США теж саме, лише під зад дати набагато легше.а ваш приклад про людину взагалі незрозумілий. людина все життя працювала на мінімалку. може він був не настільки досвідчений? чи спеціалізувався на технології, яка використовувалась лише на цій фірмі? не міг вивчити щось ще? назвемо це дивак. але це не типовий приклада питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю - в тому числі тому, що мій досвід в дрібному бізнесі не потрібен.



Господи! Какой троллинг?

Мировоззрение, основанное на жизненном опыте и тем, что интересуюсь жизнью других людей.

Насчет США - Вы абсолютно правы, тут под зад коленом получить - нефиг делать.

Собственно, это одна из причин, которая останавливает от приобретения недвижимости сейчас. Господи! Какой троллинг?Мировоззрение, основанное на жизненном опыте и тем, что интересуюсь жизнью других людей.Насчет США - Вы абсолютно правы, тут под зад коленом получить - нефиг делать.Собственно, это одна из причин, которая останавливает от приобретения недвижимости сейчас. rjkz

Повідомлень: 15000 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7790 раз. Подякували: 4764 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 934935936937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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