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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:48
rjkz написав:
Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
Якщо любити книжкові приклади, то Лі Якокка "Кар'єра менеджера" все це описано дуже гарно, як і багато чого іншого, що в США пройшло в середині минулого століття, а в нас віднедавна.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:32
cherchiltank написав:
Як тільки повернеться ейрмакс - тоді і закінчиться війна)
Він організує перемовини між наддержавами щодо закінчення війни.
Акурт забезпечує проживання участників.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:49
Невже учасники з числа форумчан такі бідні, що не взмозі і проплатити за кровать з простирадлом та рушником?
Не вірю, бо більшість реально розумні. Не принижуйте їх.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 14 лип, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:03
akurt написав:Невже учасники з числа форумчан такі бідні, що не взмозі і проплатити за кровать з простирадлом та рушником?
Не вірю, бо більшість реально розумні.
Для Флая, чи що?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:11
Той вправний легінь поїде виконувати обіцяні дівчині з Філіппін подружні обов"язки.
Просто як чесна людина.
А якщо з собою привезе 0,5 кг картоплі та пару огірків - то вже "жир"!
Це при умові, що учасники форуму зберуть гроші на квиток.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 22:34
"Тяжела она, царская каторга!"
(крилата фраза від невідомого автора)
Провів перемовини з Варшавою.
Теоретично все ОК:
1. Сина, якому ще не виповнилося 17 років, прийнято у Варшавську політехніку з навчанням англійською. Проплатили перший семестр - 3 200 євро. Місце в гуртожитку - 100 євро на місяць.
Спеціальність дуже гарна. Актуальна.
2. Мама вирішила - після року подорожей то в Чехію, то в Польщу - повернутися в Україну.
Має сенс: у Вроцлаві де тільки не линдала по яких тільки роботах: максимум посудомийкою в кафе.
Це при тому, що в Україні отримувала 2000 доларів на місяць - і місце роботи за нею зберігали.
Вчити польську - важко. Отримати підтвердження диплома університету України - можливо, отримати ліцензію на роботу за вказаним в дипломі фахом - практично неможливо. Задача на рокИ...
Ну, хоч сина прилаштувала...
Класика перед еміграцією: "А що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"
Всі знають відповідь?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:20
akurt написав:"Тяжела она, царская каторга!"(крилата фраза від невідомого автора)
Провів перемовини з Варшавою.
Теоретично все ОК:
1. Сина, якому ще не виповнилося 17 років, прийнято у Варшавську політехніку з навчанням англійською. Проплатили перший семестр - 3 200 євро. Місце в гуртожитку - 100 євро на місяць.
Спеціальність дуже гарна. Актуальна.
2. Мама вирішила - після року подорожей то в Чехію, то в Польщу - повернутися в Україну.
Має сенс: у Вроцлаві де тільки не линдала по яких тільки роботах: максимум посудомийкою в кафе.
Це при тому, що в Україні отримувала 2000 доларів на місяць - і місце роботи за нею зберігали.
Вчити польську - важко. Отримати підтвердження диплома університету України - можливо, отримати ліцензію на роботу за вказаним в дипломі фахом - практично неможливо. Задача на рокИ...
Ну, хоч сина прилаштувала...
Класика перед
еміграцією: "А що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"
Всі знають відповідь?
Художній свист - ніколи украіночка яка отримувала 2 штуки баксів не піде посудомийкою в кафе, устриць пробував - тому знаю)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:50
Ми вам віримо. Звісно, не про «свист», а про устриць з картинок в енциклопедії.
А в цілому маєте рацію: помикалася тая пані реально 1,5 роки: то в Чехії на складах коробки рухати, то у Польші максимум посудомийкою.
А в рідному місті: велика солідна будівля, власний кабінет, шкіряне крісло, секретарка, кава і службове авто… Ще й підлеглі кланяються, посміхаються, а бухгалтерія нараховує пристойну - не бачену багатьма - і вами в тому числі - зарплатню…
Є про що подумати. Власне вже вирішено…
А все на тему, про яку тут багато разів говорили: чи будуть українці повертатися в рідні міста.
Не всі. Але будуть.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 00:41
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:Bigor
, ви працювали в компанії, яку можна назвати соціальним ліфтом, у Big4. але вам чомусь не зайшло. може тому, що коли є соціальний ліфт й постійний прийом на роботу молоді, є ще таке явище, що більш слабких викидають на мороз - бо компанія це піраміда, а не квадрат. чи люди втомлюються й переходять в реальний сектор - але вже теж на непогані посади - але хоча б з посади менеджера.
скільки екзаменів ACCA ви встигли здати - чи не дійшли до цього? а я знаю людей, які отримували АССА за 3 роки. й майже всі вони непогано себе почувають чи в аудиті, чи поза ним. й знаю людину, яка пройшла шлях до партнера, - й це десь за 20 років чи трохи менше. чи іншу, яка дійшла до директора, але на панелі на партнера її прокатили - зараз теж на дуже цікавій посаді.
й не треба нести дурню, що я не розуміюся на аудиті. я там не працював, але є в кого спитати.
тому давайте не про можливості й соціальний ліфт, а почнемо з танцюриста та що йому заважає
Меня порой удивляют истории, когда человек строит карьеру, тратит на это десятилетия жизни. Наверное становится в своей области суперпрофессионалом.
Не закрадывается мысль, что в какой-то момент могут дать коленом под зад?
Я таких случаев видел вагон и маленькую тележку.
Среди того, что видел, самый печальный случай был с очень редким по профессионализму технологом, который почти всю жизнь (как минимум лет 25) отработал на одну большую компанию, где его знания и опыт были жизненно необходимы. Работал "за идею". В это время толпы манагеров и директоров делали состояния, открывали свои бизнесы в этой-же теме, тянули туда клиентов. А он просил поднятия зарплаты. А ему отказывали, ссылаясь на трудности.
Закончилось тем, что в предпенсионном (
на этот раз действительно предпенсионном) возрасте, он перешел в другую компанию на обещание бОльшей зарплаты....Сначала дали, потом был девал, а его зарплата осталась в гривнах неизменной. И в этой компании тоже самое было как и в предыдущей.
Перед самой пенсией ему предложили написать заявление "по собственному".
На 2017 год зарплата была около 4000 грн.
Я ему настоятельно рекомендовал куда-то валить - абсолютно свободный немецкий и довольно сносный английский. Сейчас уже в реально пенсионном возрасте он с начала большой войны в Германии.
Из всей этой кучи букв, мораль - наемный работник, хоть директор хоть рабочий, в какой-то момент (обычно это самый неудачный для человека момент) может оказаться на свежем воздухе.
не розумію, чи це тролінг такий дуже складний, чи ще щось?
ось ті ваші приклади, де люди до 30 років беруть якийсь кредити незрозумілі на сотні тис доларів - вони не профі? я щось пропустив, вийшов на роботу в США - вже 10 куо маєш? ви теж витратили купу часу щоб у вас був досвід - чи у вас це інше. незрозуміло, що ви хотіли сказати. отримання досвіду зовсім не виключає отримання грошей, якраз навпаки. а якщо одна фірма тебе звільнила, то є інші
в США теж саме, лише під зад дати набагато легше.
а ваш приклад про людину взагалі незрозумілий. людина все життя працювала на мінімалку. може він був не настільки досвідчений? чи спеціалізувався на технології, яка використовувалась лише на цій фірмі? не міг вивчити щось ще? назвемо це дивак. але це не типовий приклад
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю - в тому числі тому, що мій досвід в дрібному бізнесі не потрібен.
Господи! Какой троллинг?
Мировоззрение, основанное на жизненном опыте и тем, что интересуюсь жизнью других людей.
Насчет США - Вы абсолютно правы, тут под зад коленом получить - нефиг делать.
Собственно, это одна из причин, которая останавливает от приобретения недвижимости сейчас.
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