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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 07:09
Bolt написав:
Тре поєднувати - вдаючи, що працює на дядю, працювати на себе.
тележки тырить
и канцтовары
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:08
akurt написав:
Ми вам віримо. Звісно, не про «свист», а про вустриць з картинок в енциклопедії.
Віримо також в те, що ви не розумієте, на що здатна жінка заради своєї дитини.
А все на тему, про яку тут багато разів говорили: чи будуть українці повертатися в рідні міста?
Не всі. Але будуть.
Ні на що - дитячи будинки у нас тому доказ
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