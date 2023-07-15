тележки тырить и канцтовары
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Додано: Суб 15 лип, 2023 07:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 15 лип, 2023 11:36
Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
Додано: Суб 15 лип, 2023 11:40
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение. Но приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги обнуляются несколькими простыми словами. У меня вызывают жалость хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо.
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