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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 07:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Тре поєднувати - вдаючи, що працює на дядю, працювати на себе.

тележки тырить :idea: и канцтовары
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:36

  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:40

  Shaman написав:а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение. Но приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги обнуляются несколькими простыми словами. У меня вызывают жалость хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо.
vitaliiangel
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  #<1 ... 935936937938
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