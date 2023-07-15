RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 936937938939940941>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 07:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Тре поєднувати - вдаючи, що працює на дядю, працювати на себе.

тележки тырить :idea: и канцтовары
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:36

  beee написав:Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25100
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5069 раз.
Подякували: 4722 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:40

  Shaman написав:а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.

Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.

Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.

Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.


Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:19

  барабашов написав:.........
А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог?

Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.
Если учесть даже официальный индекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.
Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.

Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь к Shaman
питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю
.
Цифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25100
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5069 раз.
Подякували: 4722 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:26

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.

Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.

Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.

Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.


Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. (c)

та-та-та :D не нагадує суперечки - емігрувати чи залишатися. до чого дійшли - що еміграція - це для меншості. теж саме й тут.

давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати :D але всі ці аналогії трохи недоречні.

ще раз кажу - не подобається в одній фірмі, ідеш на іншу. зараз війна, але до війни ринок праці зміщувався більше до робітників.

ті випадки що ви наводите чи rjkz - таке буває, але ж буває й по іншому - давайте визначити що більш типовіше. якщо людина якісний спеціаліст - далеко не факт, що її замінять при зміні директора. кого міняють - генерального директора, комерційного, безпеку - можливо фінансового - та й все. технічно-виробничу ланку давно вже не чіпають - бо дефіцит таких спеціалістів почався не вчора. та й навіть головного бухгалтера часто не змінюють.

й навіть при зміні роботи - що обнулюється? ;) твій досвід з тобою - йдеш на іншу фірму й отримаєш такі, чи навіть кращі умови. головне, щоб ти відповідав чи навіть випереджав вимоги своєї посади.

й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? більшість бізнесів, про які тут кажуть - це та чи інша торгівля. ба, більшість ІТшників теж працює на дядю - чого б це? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 15 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 29.09.19
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:29

  ЛАД написав:Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать?
предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:33

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать?
предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.

ні далеко не всі можуть бути підприємцями. це відповідний склад характеру.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 29.09.19
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:36

  Shaman написав:це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:39

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:41

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад

вникните о чём идёт идёт речь, потом вставляйте свои 5 копеек
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 936937938939940941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, vitaliiangel, Дюрі-бачі, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.