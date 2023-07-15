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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 07:09
Bolt написав:
Тре поєднувати - вдаючи, що працює на дядю, працювати на себе.
тележки тырить
и канцтовары
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nekefer
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Додано: Суб 15 лип, 2023 11:36
beee написав:
Шось прыуныв я)
Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.
Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.
Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.
Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.
Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.
Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает".
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лип, 2023 11:40
Shaman написав:
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. ©
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vitaliiangel
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:19
барабашов написав:
.........
А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог?
Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.
Если учесть даже официальный
индекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.
Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.
Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь к Shaman
питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю
.
Цифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:26
vitaliiangel написав: Shaman написав:
а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді
быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.
Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.
Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.
Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня. (c)
та-та-та
не нагадує суперечки - емігрувати чи залишатися. до чого дійшли - що еміграція - це для меншості. теж саме й тут.
давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати
але всі ці аналогії трохи недоречні.
ще раз кажу - не подобається в одній фірмі, ідеш на іншу. зараз війна, але до війни ринок праці зміщувався більше до робітників.
ті випадки що ви наводите чи rjkz
- таке буває, але ж буває й по іншому - давайте визначити що більш типовіше. якщо людина якісний спеціаліст - далеко не факт, що її замінять при зміні директора. кого міняють - генерального директора, комерційного, безпеку - можливо фінансового - та й все. технічно-виробничу ланку давно вже не чіпають - бо дефіцит таких спеціалістів почався не вчора. та й навіть головного бухгалтера часто не змінюють.
й навіть при зміні роботи - що обнулюється?
твій досвід з тобою - йдеш на іншу фірму й отримаєш такі, чи навіть кращі умови. головне, щоб ти відповідав чи навіть випереджав вимоги своєї посади.
й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? більшість бізнесів, про які тут кажуть - це та чи інша торгівля. ба, більшість ІТшників теж працює на дядю - чого б це?
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 15 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:29
ЛАД написав:
Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать?
предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:33
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать?
предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.
ні далеко не всі можуть бути підприємцями. це відповідний склад характеру.
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Shaman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:36
Shaman написав:
це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:39
vitaliiangel написав: Shaman написав:
це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.
ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад
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cherchiltank
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Додано: Суб 15 лип, 2023 12:41
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
це відповідний склад характеру.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.
ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад
вникните о чём идёт идёт речь, потом вставляйте свои 5 копеек
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vitaliiangel
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