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#<1 ... 936937938939940941> Додано: Суб 15 лип, 2023 07:09 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Тре поєднувати - вдаючи, що працює на дядю, працювати на себе. Тре поєднувати - вдаючи, що працює на дядю, працювати на себе.

тележки тырить и канцтовары тележки тыритьи канцтовары nekefer

Повідомлень: 569 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 11:36 beee написав: Шось прыуныв я)

Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.

Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.

Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.

Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.

Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься. Шось прыуныв я)Кто то мне сказал, что пережить взрыв это некая закалка для детей. Типа полезно.Я смотрю на 3 летнюю дочь и что то мне подсказывает, что это неправильно.Кстати, говорят так, в основном те, кто из 73% вывез семью в первый же день.Как известно, они самые перепуганные. Эдакий эксперимент меньшинства над образом жизни большинства. Демократия кароч.Есть мысль покинуть землю обетованную. Осталось придумать, пустячок. Чем дальше в этой жизни заниматься.

Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает". Чувство знакомое, но можно вспомнить: "Снаряд в одну воронку дважды не попадает". ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 11:40 Shaman написав: а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. © быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня. © vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:19 барабашов написав: .........

А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог? .........А что он ел на зарплату в 4000(это на моменте было хоть больше минималки?) и как оплачивал коммуналку? В какой сфере он был технолог?

Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.

Если учесть даже официальный индекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.

Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.



Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь к Shaman

питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді. окрім того, що за статистикою підприємцями можуть бути 10-20%, а інші - на дядю чи на державу. тому навіть не хочу витрачати час. я за працювати на дядю .

Цифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе. Хочу напомнить, что в 2017 средняя зарплата по Украине была до конца лета в районе 6800, а минимальная 3200.Если учесть дажеиндекс инфляции с 2017 по 2022, то тогдашние 4000 соответствуют сегодняшним 7600. Тоже немного, но на еду и коммуналку хватит. Скромно.Стоит заметить, что официальному индексу инфляции не особо доверяю, по-моему, он заметно занижен.Что касается спора, что лучше (точнее будет - как надо) - работать на себя или "на дядю", присоединюсь кЦифру точно не помню, мне кажется, встречал цифру, что способны к предпринимательству не более 10%. Но дело даже не в этом. Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Всё же явно дворников, рабочих, сантехников, продавцов и т.п. надо намного больше чем предпринимателей. В любом обществе. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:26 vitaliiangel написав: Shaman написав: а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді а питання, краще працювати на дядю чи на себе, це як куриця та яйце - воно вічне, й немає однозначної відповіді быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.



Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.



Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.



Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.





Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня. (c) быть свободной птицей или попугаем в клетке. Действительно неоднозначно. Работая на дядю появляется хрупкий баланс взаимозависимости, пока ты нужен фирме и на замену никого нет, можно получить заслуженное уважение в т.ч. материальное.Но вот приходит другой руководитель и начинает всех менять на своих людей, соответственно тебя ногой под зад. И все твои заслуги и годы титанического труда обнуляются несколькими простыми словами.Вызывают тихую жалость реально хорошие специалисты, которые не могут открыть своё дело. Вынуждены пресмыкаться и рассказывать как оно в клетке жить хорошо. Я не имею кого то из форумчан в виду, у меня достаточно таких знакомых вне форума.Конечно если специалист слабоват тут свой бизнес противопоказан - завалят рекламациями, исками и прочим гемором. Таким только и остаётся что работать на дядю на каком то узком участке, где ни на что не влияешь. Дурачков везде любят и терпят, внутреннюю конкуренцию никто не отменял.Я не хочу судьбу иную.Мне ни на что не променятьТу заводскую проходную,Что в люди вывела меня. (c)

та-та-та не нагадує суперечки - емігрувати чи залишатися. до чого дійшли - що еміграція - це для меншості. теж саме й тут.



давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати але всі ці аналогії трохи недоречні.



ще раз кажу - не подобається в одній фірмі, ідеш на іншу. зараз війна, але до війни ринок праці зміщувався більше до робітників.



ті випадки що ви наводите чи rjkz - таке буває, але ж буває й по іншому - давайте визначити що більш типовіше. якщо людина якісний спеціаліст - далеко не факт, що її замінять при зміні директора. кого міняють - генерального директора, комерційного, безпеку - можливо фінансового - та й все. технічно-виробничу ланку давно вже не чіпають - бо дефіцит таких спеціалістів почався не вчора. та й навіть головного бухгалтера часто не змінюють.



й навіть при зміні роботи - що обнулюється? твій досвід з тобою - йдеш на іншу фірму й отримаєш такі, чи навіть кращі умови. головне, щоб ти відповідав чи навіть випереджав вимоги своєї посади.



й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? більшість бізнесів, про які тут кажуть - це та чи інша торгівля. ба, більшість ІТшників теж працює на дядю - чого б це? та-та-тане нагадує суперечки - емігрувати чи залишатися. до чого дійшли - що еміграція - це для меншості. теж саме й тут.давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожратиале всі ці аналогії трохи недоречні.ще раз кажу - не подобається в одній фірмі, ідеш на іншу. зараз війна, але до війни ринок праці зміщувався більше до робітників.ті випадки що ви наводите чи- таке буває, але ж буває й по іншому - давайте визначити що більш типовіше. якщо людина якісний спеціаліст - далеко не факт, що її замінять при зміні директора. кого міняють - генерального директора, комерційного, безпеку - можливо фінансового - та й все. технічно-виробничу ланку давно вже не чіпають - бо дефіцит таких спеціалістів почався не вчора. та й навіть головного бухгалтера часто не змінюють.й навіть при зміні роботи - що обнулюється?твій досвід з тобою - йдеш на іншу фірму й отримаєш такі, чи навіть кращі умови. головне, щоб ти відповідав чи навіть випереджав вимоги своєї посади.й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? більшість бізнесів, про які тут кажуть - це та чи інша торгівля. ба, більшість ІТшників теж працює на дядю - чого б це? Востаннє редагувалось Shaman в Суб 15 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:29 ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться. предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:33 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться. предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.

ні далеко не всі можуть бути підприємцями. це відповідний склад характеру. ні далеко не всі можуть бути підприємцями. це відповідний склад характеру. Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:36 Shaman написав: це відповідний склад характеру. це відповідний склад характеру. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:39 vitaliiangel написав: Shaman написав: це відповідний склад характеру. це відповідний склад характеру. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад cherchiltank

Повідомлень: 425 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:41 cherchiltank написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: це відповідний склад характеру. це відповідний склад характеру. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад ЦК не підприємці а фактично самозайнятими особи - як і няні наприклад

вникните о чём идёт идёт речь, потом вставляйте свои 5 копеек вникните о чём идёт идёт речь, потом вставляйте свои 5 копеек vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 936937938939940941> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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