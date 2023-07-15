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Shaman написав:й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер?
у вас позиция что человек - раб своей профессии или образования. Если вас научили строить заборы, значит остальные виды деятельности вам уже недоступны?
Инженер может открыть магазин всё для вентиляции и отопления. Для того чтобы сварить любую конструкцию сварщику надо как то обьяснить что от него хотят, нарисовать эскиз. Расчитать соотношение прочности конструкции и её массы. Конструктору с некупленным дипломом тут есть где приложиться.
Необязательно открывать бизнес по своему профилю. Какое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? Обязательно надо завод открыть турбоатом/хтз?
Shaman написав:давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати
хороший пример, вы даже не поняли насколько. Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки, если у них равные интеллектуальные возможности и опыт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.
як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.
а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?
а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel?
ЛАД написав:Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать?
предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.
Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. Все не могут быть предпринимателями в любом случае. С одной стороны, по характеру, о чём пишет Shaman. Умение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно. С другой стороны, для общества необходимы массы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные. "Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже. Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми? Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше. А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.
вы уже это сделали
ЛАД написав:Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать?
типа предприниматели не работают, а греют спины на курортах и только наемный сотрудник (желательно за минималку) тянет телегу экономики. Я это уже слышал в младших классах школы, когда ругали капитализм и хвалили социализм. Потом эта училка съехала в Израиль, от любви к социализму.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер?
у вас позиция что человек - раб своей профессии или образования. Если вас научили строить заборы, значит остальные виды деятельности вам уже недоступны?
Инженер может открыть магазин всё для вентиляции и отопления. Для того чтобы сварить любую конструкцию сварщику надо как то обьяснить что от него хотят, нарисовать эскиз. Расчитать соотношение прочности конструкции и её массы. Конструктору с некупленным дипломом тут есть где приложиться.
Необязательно открывать бизнес по своему профилю. Какое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? Обязательно надо завод открыть турбоатом/хтз?
Shaman написав:давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати
хороший пример, вы даже не поняли насколько. Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки, если у них равные интеллектуальные возможности и опыт.
щоб відкрити шиномонтаж освіта взагалі не потрібна - але треба мати чуйку, щоб твій шиномонтаж не накрився, й організаторські здібності - щоб твій слюсар працював, а не від запою відходив. й щоб твоя мийка давали прибуток, а не тирився прибуток по карманах місцевими робітниками.
сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є.
як ви шукаєте деталі в аналогіях добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. більшість обере невеличкий, але гарантований дохід - ви це не бачите по оточенню? й не тільки в нашій країні. а я сам якраз не надто прив'язаний - це не перша робота, й не перше місто. а з тією демографією, що нас страхають, проблем з роботою в майбутньому не бачу може поїду за кордон оцінювати, як наші емігранти працюють
Shaman написав:сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є.
я ж не говорю что у всех, с чем вы спорите?
Shaman написав:добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно.
у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина".
vitaliiangel написав:акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?
Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лип, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.