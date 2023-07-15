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#<1 ... 937938939940941> Додано: Суб 15 лип, 2023 12:43 Shaman написав: й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? у вас позиция что человек - раб своей профессии или образования. Если вас научили строить заборы, значит остальные виды деятельности вам уже недоступны?



Инженер может открыть магазин всё для вентиляции и отопления. Для того чтобы сварить любую конструкцию сварщику надо как то обьяснить что от него хотят, нарисовать эскиз. Расчитать соотношение прочности конструкции и её массы. Конструктору с некупленным дипломом тут есть где приложиться.



Необязательно открывать бизнес по своему профилю. Какое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? Обязательно надо завод открыть турбоатом/хтз? Shaman написав: давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати хороший пример, вы даже не поняли насколько. Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки, если у них равные интеллектуальные возможности и опыт. у вас позиция что человек - раб своей профессии или образования. Если вас научили строить заборы, значит остальные виды деятельности вам уже недоступны?Инженер может открыть магазин всё для вентиляции и отопления. Для того чтобы сварить любую конструкцию сварщику надо как то обьяснить что от него хотят, нарисовать эскиз. Расчитать соотношение прочности конструкции и её массы. Конструктору с некупленным дипломом тут есть где приложиться.Необязательно открывать бизнес по своему профилю. Какое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? Обязательно надо завод открыть турбоатом/хтз?хороший пример, вы даже не поняли насколько. Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки, если у них равные интеллектуальные возможности и опыт. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 12:59 vitaliiangel написав: Shaman написав: це відповідний склад характеру. це відповідний склад характеру. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай. какой склад характера у парикмахера или сантехника, которые работают на себя? не выдумывай.

як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.



а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?



а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, vitaliiangel? як раз я згоден з. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес.а в твоєму прикладі - повторю запитання -як інженер може працювати на себе?а в наведених прикладах - якщо людина профі - то може пробувати сам на себе (але таких теж умовно 20%). а більшості потрібні постійний потік клієнтів - у сантехніка це мешканці району, за яким він закріплений. й навіть профі воліють мати якусь роботу з фіксованою оплатою. у парикмахера - простіше орендувати місце в салоні, чим сам салон - бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. так, Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:00 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться. предприниматели как раз работают гораздо более эффективно потому что на кону у них всё. а наемного уволили - пофиг, пошёл-нашел другую работу . Все быть предпринимателями не могут нужны знания, опыт, ответственность и какой-то капитал. Но к этому нужно стремиться.

Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.

Все не могут быть предпринимателями в любом случае.

С одной стороны, по характеру, о чём пишет Shaman.

Умение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.

С другой стороны, для общества необходимы массы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные.

"Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?

Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.

А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает. Не буду обсуждать, кто работает эффективнее.Все не могут быть предпринимателями в любом случае.С одной стороны, по характеру, о чём пишетУмение "рассчитать соотношение прочности и массы" для предпринимателя точно недостаточно.С другой стороны, для обществамассы наёмных работников - рабочие, продавцы, инженеры, учёные."Самозанятый" учёный или конструктор ракетных двигателей выглядит несколько смешно. "Самозанятый" дворник тоже.Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ... если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?Автоматические мойки для авто или шиномонтаж тоже бизнес, так же как и заправки. Но их нужно ограниченное количество. Так же, как и парикмахеров и сантехников. В последние десятилетия таких работ появляется больше, но тем не менее, на всех пока не хватит. Пока что наёмных работников обществу требуется гораздо больше.А вообще, было такое - анархосиндикализм. Отдаленно напоминает. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство А про що мова? Підприємець потрібен мати певні якості, парикмахери, сантехніки і няні - тільки професійні здібності - тобто теж саме що наймані робітники, cherchiltank

Повідомлень: 425 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:01 Shaman написав: -як інженер може працювати на себе? -як інженер може працювати на себе? Shaman написав: бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. бо є клієнти, нема клієнтів - оренду треба платити. а свои мозги для чего? может чтобы дядя не указывал здоровому мужику как и что делать. Shaman написав: як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес як раз я згоден з cherchiltank. я вважаю підприємцями тих, хто відкриває бізнес парикмахерская, мойка, сто, услуги по ремонту помещений, сдача помещений в аренду не бизнес? общайтесь с cherchiltank а свои мозги для чего? может чтобы дядя не указывал здоровому мужику как и что делать.парикмахерская, мойка, сто, услуги по ремонту помещений, сдача помещений в аренду не бизнес? общайтесь с vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:07 ЛАД написав: Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. вы уже это сделали

ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? типа предприниматели не работают, а греют спины на курортах и только наемный сотрудник (желательно за минималку) тянет телегу экономики. Я это уже слышал в младших классах школы, когда ругали капитализм и хвалили социализм. Потом эта училка съехала в Израиль, от любви к социализму. вы уже это сделалитипа предприниматели не работают, а греют спины на курортах и только наемный сотрудник (желательно за минималку) тянет телегу экономики. Я это уже слышал в младших классах школы, когда ругали капитализм и хвалили социализм. Потом эта училка съехала в Израиль, от любви к социализму. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:10 vitaliiangel написав: Shaman написав: й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? й який бізнес може відкрити інженер, конструктор, фінансист чи бухгалтер? у вас позиция что человек - раб своей профессии или образования. Если вас научили строить заборы, значит остальные виды деятельности вам уже недоступны?



Инженер может открыть магазин всё для вентиляции и отопления. Для того чтобы сварить любую конструкцию сварщику надо как то обьяснить что от него хотят, нарисовать эскиз. Расчитать соотношение прочности конструкции и её массы. Конструктору с некупленным дипломом тут есть где приложиться.



Необязательно открывать бизнес по своему профилю. Какое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? Обязательно надо завод открыть турбоатом/хтз? Shaman написав: давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати давайте краще порівняємо домашню кицю, яка сидіть дома в теплі, хавчик в наявності, й її дворову подругу - яка вільно вештається по найближчих підвалах та сміттєвих баків, й весь день в думках, щоб пожрати хороший пример, вы даже не поняли насколько. Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки, если у них равные интеллектуальные возможности и опыт. у вас позиция что человек - раб своей профессии или образования. Если вас научили строить заборы, значит остальные виды деятельности вам уже недоступны?Инженер может открыть магазин всё для вентиляции и отопления. Для того чтобы сварить любую конструкцию сварщику надо как то обьяснить что от него хотят, нарисовать эскиз. Расчитать соотношение прочности конструкции и её массы. Конструктору с некупленным дипломом тут есть где приложиться.Необязательно открывать бизнес по своему профилю. Какоечтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? Обязательно надо завод открыть турбоатом/хтз?хороший пример, вы даже не поняли насколько. Взрослый здоровый мужик выбирает судьбу домашней кошки, если у них равные интеллектуальные возможности и опыт.

щоб відкрити шиномонтаж освіта взагалі не потрібна - але треба мати чуйку, щоб твій шиномонтаж не накрився, й організаторські здібності - щоб твій слюсар працював, а не від запою відходив. й щоб твоя мийка давали прибуток, а не тирився прибуток по карманах місцевими робітниками.



сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є.



як ви шукаєте деталі в аналогіях добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. більшість обере невеличкий, але гарантований дохід - ви це не бачите по оточенню? й не тільки в нашій країні. а я сам якраз не надто прив'язаний - це не перша робота, й не перше місто. а з тією демографією, що нас страхають, проблем з роботою в майбутньому не бачу

може поїду за кордон оцінювати, як наші емігранти працюють щоб відкрити шиномонтаж освіта взагалі не потрібна - але треба мати чуйку, щоб твій шиномонтаж не накрився, й організаторські здібності - щоб твій слюсар працював, а не від запою відходив. й щоб твоя мийка давали прибуток, а не тирився прибуток по карманах місцевими робітниками.сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є.як ви шукаєте деталі в аналогіяхдобре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно.більшість обере невеличкий, але гарантований дохід - ви це не бачите по оточенню? й не тільки в нашій країні. а я сам якраз не надто прив'язаний - це не перша робота, й не перше місто. а з тією демографією, що нас страхають, проблем з роботою в майбутньому не бачуможе поїду за кордон оцінювати, як наші емігранти працюють Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:11 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. вы уже это сделали вы уже это сделали

Где Вы такое увидели?

ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? типа предприниматели не работают, а греют спины на курортах типа предприниматели не работают, а греют спины на курортах

Не придирайтесь к словам. Я не виноват, что человеческий язык не такой однозначный, как двоичный код.

Поэтому дальше разъяснил подробнее, что имею ввиду.



И не будем сводить тему о сравнении социализма и капитализма к причинам, по которым "училка съехала в Израиль". Где Вы такое увидели?Не придирайтесь к словам. Я не виноват, что человеческий язык не такой однозначный, как двоичный код.Поэтому дальше разъяснил подробнее, что имею ввиду.И не будем сводить тему о сравнении социализма и капитализма к причинам, по которым "училка съехала в Израиль". Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лип, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:14 Shaman написав: сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є. сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є. я ж не говорю что у всех, с чем вы спорите? Shaman написав: добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина". я ж не говорю что у всех, с чем вы спорите?у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина". vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:15 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?

Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [ https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі... Тут потрібноЗвісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) []. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лип, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 959 З нами з: 29.07.22 Подякував: 106 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 937938939940941> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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