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#<1 ... 938939940941> Додано: Суб 15 лип, 2023 13:16 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?

Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 4 банкроти. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі... Тут потрібноЗвісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 4 банкроти. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...

что мешает открыть 4 бизнеса? тут не вопрос на чьи деньги, скорее вопрос в чьей голове находится модель бизнеса. Соответственно если бизнес неуспешен, в чьей голове надо будет что то менять. что мешает открыть 4 бизнеса? тут не вопрос на чьи деньги, скорее вопрос в чьей голове находится модель бизнеса. Соответственно если бизнес неуспешен, в чьей голове надо будет что то менять. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:18 vitaliiangel

не будем много говорить.

Ответьте на вопрос, который я задал выше:

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми? не будем много говорить.Ответьте на вопрос, который я задал выше: ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:18 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. Не буду обсуждать, кто работает эффективнее. вы уже это сделали

ЛАД написав: Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? Не могут все быть предпринимателями - кто тогда будет работать? типа предприниматели не работают, а греют спины на курортах и только наемный сотрудник (желательно за минималку) тянет телегу экономики. Я это уже слышал в младших классах школы, когда ругали капитализм и хвалили социализм. Потом эта училка съехала в Израиль, от любви к социализму. вы уже это сделалитипа предпринимателии только наемный сотрудник (желательно за минималку) тянет телегу экономики. Я это уже слышал в младших классах школы, когда ругали капитализм и хвалили социализм. Потом эта училка съехала в Израиль, от любви к социализму.

щось ти взагалі перекрутив - ми взагалі не про це розмовляємо.



а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.



ви дивитесь лише приклад дрібного бізнесу чи самозайнятих осіб - але в сучасному суспільстві це лише один з прикладів. але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях щось ти взагалі перекрутив - ми взагалі не про це розмовляємо.а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.ви дивитесь лише приклад дрібного бізнесу чи самозайнятих осіб - але в сучасному суспільстві це лише один з прикладів. але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:20 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы? акое нужно образование, чтобы открыть автоматическую мойку для авто или шиномонтаж? Или это не бизнесы?

Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 4 банкроти. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі... Тут потрібноЗвісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 4 банкроти. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...

Не 4.

Насколько помню, попадались цифры (не наши), что из 100 вновь открытых бизнесов к концу года 95 (или 90?) закрываются. Не 4.Насколько помню, попадались цифры (не наши), что из 100 вновь открытых бизнесов к концу года 95 (или 90?) закрываются. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:21 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: что мешает открыть 4 бизнеса? что мешает открыть 4 бизнеса?

необхідність стартового капіталу... необхідність стартового капіталу... Дюрі-бачі

Повідомлень: 959 З нами з: 29.07.22 Подякував: 106 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:21 ЛАД написав: ...

И не будем сводить тему о сравнении социализма и капитализма к причинам, по которым "училка съехала в Израиль". ...И не будем сводить тему о сравнении социализма и капитализма к причинам, по которым "училка съехала в Израиль".

може все набагато простіше - виїхала тому що мама єврейка, й відкрили кордони? може все набагато простіше - виїхала тому що мама єврейка, й відкрили кордони? Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:21 vitaliiangel написав: Shaman написав: сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є. сформулював, що потрібно для бізнесу - організаторські здібності - далеко не у всіх є. я ж не говорю что у всех, с чем вы спорите? Shaman написав: добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина". я ж не говорю что у всех, с чем вы спорите?у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина".

Ще раз для тебе тупуватого - різницю між перукарнею і перукарем розумієш? Чи складно? Освіта інститут культури?) Ще раз для тебе тупуватого - різницю між перукарнею і перукарем розумієш? Чи складно? Освіта інститут культури?) cherchiltank

Повідомлень: 425 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:23 ЛАД написав: vitaliiangel

не будем много говорить.

Ответьте на вопрос, который я задал выше:

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми? не будем много говорить.Ответьте на вопрос, который я задал выше:

1 октября 1883 Карл Бенц основал компанию «Бенц и Ко. Райнише Газмоторен-Фабрик, Манхайм» (Benz & Cie.) в форме открытого торгового общества вместе с бизнесменом Максом Каспаром Розе и коммерсантом Фридрихом Вильгельмом Эсслингером. В 1886 году предприятием была создана первая трёхколёсная самоходная повозка с бензиновым двигателем, которая является первым в мире автомобилем[10]. В этом же году 29 января её создатель — Карл Бенц — получил патент DRP No. 37435 на это изобретение[11]. Впоследствии трёхколёсный автомобиль был запущен в серийное производство. В этом же году Готтлиб Даймлер совместно с Вильгеммом Майбахом сконструировали и представили публике первый в мире мотоцикл Daimler Reitwagen.[12]



а вы думали автогигант мерседес появился в том виде, в котором он есть сейчас? я ответил на ваш вопрос кто будет делать автомобили? а вы думали автогигант мерседес появился в том виде, в котором он есть сейчас? я ответил на ваш вопрос кто будет делать автомобили? vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:26 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: что мешает открыть 4 бизнеса? что мешает открыть 4 бизнеса?

необхідність стартового капіталу... необхідність стартового капіталу...

какой капитал нужен парикмахеру? купить ножницы и арендовать помещение. какой капитал нужен парикмахеру? купить ножницы и арендовать помещение. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:27 Shaman написав: ......

але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях ......але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях

Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.

Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.

Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению. Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 938939940941> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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