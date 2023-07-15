Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 938939940941 Додано: Суб 15 лип, 2023 13:27 Дюрі-бачі написав: Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [ https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі... Тут потрібноЗвісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) []. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто..

а тоді розмови - глибину біля пірсу будемо міряти? - не треба, я її знаю, протягом ... днів гроші віддаду. чорний гумор, але реальний в наших умовах, на жаль...



як тільки кажеш, спір без кінця, краще не починати, - ось тут все й починається... а тоді розмови - глибину біля пірсу будемо міряти? - не треба, я її знаю, протягом ... днів гроші віддаду. чорний гумор, але реальний в наших умовах, на жаль...як тільки кажеш, спір без кінця, краще не починати, - ось тут все й починається... Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:28 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: какой капитал нужен парикмахеру? купить ножницы и арендовать помещение. какой капитал нужен парикмахеру? купить ножницы и арендовать помещение.

Як Ви уявляєте одночасно бути перукарем в 4 токах. Чи бути перукарем, сантехніком і нянею одночасно?

Та й аренда, зазвичай, потребує депозиту за кілька місяців. Як Ви уявляєте одночасно бути перукарем в 4 токах. Чи бути перукарем, сантехніком і нянею одночасно?Та й аренда, зазвичай, потребує депозиту за кілька місяців. Дюрі-бачі

Повідомлень: 959 З нами з: 29.07.22 Подякував: 106 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:30 ЛАД написав: Shaman написав: ......

але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях ......але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях

Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.

Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.

Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению. Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.

не надійтеся - ми живемо в час дуже стрімких змін, тому базовий дохід ще побачимо - інших рішень ще не зустрічав. це ж не перший невідомий виклик суспільству.



хіба що місяць колонізувати не надійтеся - ми живемо в час дуже стрімких змін, тому базовий дохід ще побачимо - інших рішень ще не зустрічав. це ж не перший невідомий виклик суспільству.хіба що місяць колонізувати Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:31 Shaman написав: а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.



Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:33 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ......

але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях ......але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях

Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.

Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.

Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению. Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет.Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого.Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.

не надійтеся - ми живемо в час дуже стрімких змін, тому базовий дохід ще побачимо - інших рішень ще не зустрічав. це ж не перший невідомий виклик суспільству.



хіба що місяць колонізувати не надійтеся - ми живемо в час дуже стрімких змін, тому базовий дохід ще побачимо - інших рішень ще не зустрічав. це ж не перший невідомий виклик суспільству.хіба що місяць колонізувати

"базовий дохід ще побачимо" - возможно (вероятно?).

Но я не об этом. Базовый доход не решит проблему. Не буду подробнее, это будет обсуждение ещё на ... страниц. "базовий дохід ще побачимо" - возможно (вероятно?).Но я не об этом. Базовый доход не решит проблему. Не буду подробнее, это будет обсуждение ещё на ... страниц. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:34 vitaliiangel написав: Shaman написав: добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно. у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина". у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "".

ще нагадаю, що в 1917-1991рр проводився експеримент - не висовуйся, за тебе все вирішить партія/держава. й його наслідки ми ще теж не подолали. ще нагадаю, що в 1917-1991рр проводився експеримент - не висовуйся, за тебе все вирішить партія/держава. й його наслідки ми ще теж не подолали. Shaman

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: інших рішень ще не зустрічав. інших рішень ще не зустрічав.

ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. () ИМХО буде життя "по підписці" і кілька рівнів, серед яких, в тому числі, і "базовий" із халявними гуртожитками, столовими і т.д. () Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лип, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 959 З нами з: 29.07.22 Подякував: 106 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:36 Shaman написав: ще нагадаю, що в 1917-1991рр проводився експеримент - не висовуйся, за тебе все вирішить партія/держава. й його наслідки ми ще теж не подолали. ще нагадаю, що в 1917-1991рр проводився експеримент - не висовуйся, за тебе все вирішить партія/держава. й його наслідки ми ще теж не подолали. это была попытка убить предпринимательство. Сейчас предпринимателей убивают монополии. На Киевской ветке я рассказывал какие проблемы в Ирпене у мелких застройщиков. это была попытка убить предпринимательство. Сейчас предпринимателей убивают монополии. На Киевской ветке я рассказывал какие проблемы в Ирпене у мелких застройщиков. vitaliiangel

Повідомлень: 18346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:37 vitaliiangel написав: ЛАД написав: vitaliiangel

не будем много говорить.

Ответьте на вопрос, который я задал выше:

Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми? не будем много говорить.Ответьте на вопрос, который я задал выше:

1 октября 1883 Карл Бенц основал компанию «Бенц и Ко. Райнише Газмоторен-Фабрик, Манхайм» (Benz & Cie.) в форме открытого торгового общества вместе с бизнесменом Максом Каспаром Розе и коммерсантом Фридрихом Вильгельмом Эсслингером. В 1886 году предприятием была создана первая трёхколёсная самоходная повозка с бензиновым двигателем, которая является первым в мире автомобилем[10]. В этом же году 29 января её создатель — Карл Бенц — получил патент DRP No. 37435 на это изобретение[11]. Впоследствии трёхколёсный автомобиль был запущен в серийное производство. В этом же году Готтлиб Даймлер совместно с Вильгеммом Майбахом сконструировали и представили публике первый в мире мотоцикл Daimler Reitwagen.[12]



а вы думали автогигант мерседес появился в том виде, в котором он есть сейчас? я ответил на ваш вопрос кто будет делать автомобили? а вы думали автогигант мерседес появился в том виде, в котором он есть сейчас? я ответил на ваш вопрос кто будет делать автомобили?

Не ответили.

1-2-...- 10 авто они сделали сами. 100 или, как сегодня, миллионы они сами не сделают.

Нужны наёмные работники. 1-2-...- 10 авто они сделали сами. 100 или, как сегодня, миллионы онине сделают.Нужныработники. ЛАД 2 Повідомлень: 25101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 938939940941 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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