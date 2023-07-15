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Дюрі-бачі написав:Тут потрібно ризикувати. Звісно добре чути історії успіху від виживших, але не потрібно забувати, що на кожного успішного бізнесмену є 3 банкроти (в США) [https://www.businessdit.com/small-business-failure-statistics/ ]. І одне діло коли ти про...фукав власні кошти із "заначки", але ж є ті, хто відкриває бізнес на чужі...
а тоді розмови - глибину біля пірсу будемо міряти? - не треба, я її знаю, протягом ... днів гроші віддаду. чорний гумор, але реальний в наших умовах, на жаль...
як тільки кажеш, спір без кінця, краще не починати, - ось тут все й починається...
Shaman написав:...... але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях
Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет. Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого. Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.
не надійтеся - ми живемо в час дуже стрімких змін, тому базовий дохід ще побачимо - інших рішень ще не зустрічав. це ж не перший невідомий виклик суспільству.
Shaman написав:а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.
Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:...... але так, є тенденція, що зі зростанням автоматизації виробництва, доля людей самозайнятих або у дрібному бізнесі зростає. в якийсь момент почнеться й базовий дохід. але це наслідок подальшого розвитку суспільства - люди би з задоволенням й далі працювали в компаніях
Боюсь, что с ростом автоматизации, роботизации и пр. "...заций" человечество ещё столкнётся с колоссальными проблемами. И как они буду решаться пока никто себе не представляет. И, думаю, даже приличный базовый доход не спасёт и не поможет. Но пока это вопрос будущего. Хорошо бы отдалённого. Потому что это задача, с которой человечество не сталкивалось никогда в истории. Нет никаких даже подходов к решению.
не надійтеся - ми живемо в час дуже стрімких змін, тому базовий дохід ще побачимо - інших рішень ще не зустрічав. це ж не перший невідомий виклик суспільству.
хіба що місяць колонізувати
"базовий дохід ще побачимо" - возможно (вероятно?). Но я не об этом. Базовый доход не решит проблему. Не буду подробнее, это будет обсуждение ещё на ... страниц.
Shaman написав:добре, тоді інша - пес який охороняє отару чи подвір'я - проти свого собрата, що по смітниках риється - зате вільно.
у человека в среднем интеллект выше, чем у собаки. И если собаке, чтобы быть успешной, нужен хозяин, то для человека крепостное право отменили в 1861г. и начался следующий этап эволюции - "выживи без хозяина".
ще нагадаю, що в 1917-1991рр проводився експеримент - не висовуйся, за тебе все вирішить партія/держава. й його наслідки ми ще теж не подолали.
ЛАД написав:vitaliiangel не будем много говорить. Ответьте на вопрос, который я задал выше:
Кто будет делать автомобили, ТВ, холодильники, ..., если все станут предпринимателями или даже самозанятыми?
1 октября 1883 Карл Бенц основал компанию «Бенц и Ко. Райнише Газмоторен-Фабрик, Манхайм» (Benz & Cie.) в форме открытого торгового общества вместе с бизнесменом Максом Каспаром Розе и коммерсантом Фридрихом Вильгельмом Эсслингером. В 1886 году предприятием была создана первая трёхколёсная самоходная повозка с бензиновым двигателем, которая является первым в мире автомобилем[10]. В этом же году 29 января её создатель — Карл Бенц — получил патент DRP No. 37435 на это изобретение[11]. Впоследствии трёхколёсный автомобиль был запущен в серийное производство. В этом же году Готтлиб Даймлер совместно с Вильгеммом Майбахом сконструировали и представили публике первый в мире мотоцикл Daimler Reitwagen.[12]
а вы думали автогигант мерседес появился в том виде, в котором он есть сейчас? я ответил на ваш вопрос кто будет делать автомобили?
Не ответили. 1-2-...- 10 авто они сделали сами. 100 или, как сегодня, миллионы они сами не сделают. Нужны наёмные работники.
vitaliiangel от Ви й відповіли на своє запитання: сучасність дуже сильно відрізняється від бізнесу, який ще був років 100 чи навіть 20 тому: зараза крупні компанії стежать за всіма і як тільки бачать, що в когось вийшло щось перспективне - одразу гребуть під себе, або душать