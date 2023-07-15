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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 940941942943944>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:43

  ЛАД написав:Нужны наёмные работники.
почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:43

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.

Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Давайте говорить о сегодняшнем дне.
О безработице 80% я написал здесь - viewtopic.php?p=5598635#p5598635.
Я до этого не доживу.
А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:45

  ЛАД написав:А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт.
Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:47

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця.
смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.

Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

я в тому числі пов'язаний з тим, а як організувати оце роботизоване виробництва - тому планую бути в 20%. 8)

бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку :D

хоча епіграф на початку відео цікавий. тому я й кажу, що ринок акцій наразі теж трохи зламався...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:49

  Shaman написав:бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
ЛАД вас этому с удовольствием научит )
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:51

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
ЛАД вас этому с удовольствием научит )

в ЛАДа інше виховання, такому він не навчить.
та й в мене є внутрішні бар'єри
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:52

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Нужны наёмные работники.
почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.

Я не даю никаких оценок.
А Вы ушли от ответа.
Перенос в Азию/Африку не отменяет необходимость наёмных работников для производства материальных ценностей.
Вопрос переноса связан только с экономической эффективностью.
И, кстати, авто прекрасно производятся и в Европе, и в США, и в Турции.
А холодильники, стиральные машины и пр. быттехнику прекрасно делает, к примеру, та же Польша.
А причины того, что в Украине не делают авто совсем другой вопрос. В первую очередь связанный с тем, что рынки сбыта заняты несколькими автогигантами, число которых со временем только уменьшается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:52

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт.
Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.

це ваш вибір - й його ніхто не заперечує. але більшість по-перше, зробить інший вибір. по-друге, ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:53

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку
ЛАД вас этому с удовольствием научит )

в ЛАДа інше виховання, такому він не навчить.
та й в мене є внутрішні бар'єри

других писателей у меня для вас нет Ⓒ
  Shaman написав:ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають
зона комфорта это зло. не буду здесь расписывать как с войной закрылся один мой бизнес и на 40% упал другой. Теперь приходится в 3 раза больше напрягать мозги, чтобы выйти хотя бы на довоенный комфорт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:55

  ЛАД написав:А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации".

це луддизм. це вже було й це не рішення.
знайдемо інше рішення.
але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть :)
Shaman
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