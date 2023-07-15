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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 940941942943944> Додано: Суб 15 лип, 2023 13:43 ЛАД написав: Нужны наёмные работники. Нужны наёмные работники. почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца. почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:43 vitaliiangel написав: Shaman написав: а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.



Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

Давайте говорить о сегодняшнем дне.

О безработице 80% я написал здесь -

Я до этого не доживу.

А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации". Давайте говорить одне.О безработице 80% я написал здесь - viewtopic.php?p=5598635#p5598635 Я до этого не доживу.А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации". ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:45 ЛАД написав: А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде. Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:47 vitaliiangel написав: Shaman написав: а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. а про те, що якщо хтось відкрив свій бізнес - той же шиномонтаж/мійку - то йому вже потрібно 5-10 робітників. а якщо виробництво? кількість людей вимірюється сотнями-тисячами на одного підприємця. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.



Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет. смотрите эра индустриализации закончилась. Заводов более чем хватает, и постепенно роботы вытесняют человека с конвеера.Если каждый не спросит себя "а что я могу", домашние котики станут бездомными, потому что при капитализме владелец капитала думает о своей прибыли, а не о том как трудоустроить Shaman и ЛАД. Хотя бы по этой причине Shamanу и ЛАДу надо подумать а что они будут делать, если безработица достигнет 80% и работы по найму не будет.

я в тому числі пов'язаний з тим, а як організувати оце роботизоване виробництва - тому планую бути в 20%.



бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку



хоча епіграф на початку відео цікавий. тому я й кажу, що ринок акцій наразі теж трохи зламався... я в тому числі пов'язаний з тим, а як організувати оце роботизоване виробництва - тому планую бути в 20%.бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думкухоча епіграф на початку відео цікавий. тому я й кажу, що ринок акцій наразі теж трохи зламався... Shaman

Повідомлень: 3815 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:49 Shaman написав: бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку ЛАД вас этому с удовольствием научит ) ЛАД вас этому с удовольствием научит ) vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:51 vitaliiangel написав: Shaman написав: бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку ЛАД вас этому с удовольствием научит ) ЛАД вас этому с удовольствием научит )

в ЛАДа інше виховання, такому він не навчить.

та й в мене є внутрішні бар'єри а інше виховання, такому він не навчить.та й в мене є внутрішні бар'єри Shaman

Повідомлень: 3815 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:52 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Нужны наёмные работники. Нужны наёмные работники. почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца. почему в Украине не делают украинских авто, нет Карлов Бенцов или наёмных работников? не знаю по какой причине вы так высоко оцениваете труд наёмного работника, производства отлично переносятся в Азию/Африку, и после чего местные наёмные работники сидят без дела. Ждут следующего Карла Бенца.

Я не даю никаких оценок.

А Вы ушли от ответа.

Перенос в Азию/Африку не отменяет необходимость наёмных работников для производства материальных ценностей.

Вопрос переноса связан только с экономической эффективностью.

И, кстати, авто прекрасно производятся и в Европе, и в США, и в Турции.

А холодильники, стиральные машины и пр. быттехнику прекрасно делает, к примеру, та же Польша.

А причины того, что в Украине не делают авто совсем другой вопрос. В первую очередь связанный с тем, что рынки сбыта заняты несколькими автогигантами, число которых со временем только уменьшается. никаких оценок.А Вы ушли от ответа.Перенос в Азию/Африку не отменяет необходимостьдля производства материальных ценностей.Вопрос переноса связан только с экономической эффективностью.И, кстати, авто прекрасно производятся и в Европе, и в США, и в Турции.А холодильники, стиральные машины и пр. быттехнику прекрасно делает, к примеру, та же Польша.А причины того, что в Украине не делают авто совсем другой вопрос. В первую очередь связанный с тем, что рынки сбыта заняты несколькими автогигантами, число которых со временем только уменьшается. ЛАД 2 Повідомлень: 25111 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5069 раз. Подякували: 4722 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:52 vitaliiangel написав: ЛАД написав: А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде. Вы, похоже, даже не представляете себе что я себе представляю. поэтому с 2016 рисую себе рабочие модели самозанятости, а не бегаю по собеседованиям. Хочу чтобы индекс безработицы меня интересовал, примерно как температура воздуха в Антарктиде.

це ваш вибір - й його ніхто не заперечує. але більшість по-перше, зробить інший вибір. по-друге, ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають це ваш вибір - й його ніхто не заперечує. але більшість по-перше, зробить інший вибір. по-друге, ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають Shaman

Повідомлень: 3815 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:53 Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку бо щоб замутити бізнес й давати фінансові консультації не вистачає вміння нав'язувати свою думку ЛАД вас этому с удовольствием научит ) ЛАД вас этому с удовольствием научит )

в ЛАДа інше виховання, такому він не навчить.

та й в мене є внутрішні бар'єри а інше виховання, такому він не навчить.та й в мене є внутрішні бар'єри

других писателей у меня для вас нет Ⓒ Shaman написав: ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають ті хто зробили інший вибір теж непогано себе почувають зона комфорта это зло. не буду здесь расписывать как с войной закрылся один мой бизнес и на 40% упал другой. Теперь приходится в 3 раза больше напрягать мозги, чтобы выйти хотя бы на довоенный комфорт. других писателей у меня для вас нет Ⓒзона комфорта это зло. не буду здесь расписывать как с войной закрылся один мой бизнес и на 40% упал другой. Теперь приходится в 3 раза больше напрягать мозги, чтобы выйти хотя бы на довоенный комфорт. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 15 лип, 2023 13:57, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 18357 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2171 раз. Подякували: 3106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лип, 2023 13:55 ЛАД написав: А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся законодательно запрещать все "автоматизации". А Вы, похоже, даже не представляете себе к каким проблемам это приведёт. Вполне возможно, что придётся

це луддизм. це вже було й це не рішення.

знайдемо інше рішення.

але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть це луддизм. це вже було й це не рішення.знайдемо інше рішення.але згоден, це важко, самозайняті робітники таке рішення не знайдуть Shaman

Повідомлень: 3815 З нами з: 29.09.19 Подякував: 459 раз. Подякували: 1081 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 940941942943944> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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